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Kahramankazan parkları rengarenk 

Yaz mevsimini iyiden iyiye hissettiğimiz şu günlerde Kahramankazan’daki park ve bahçeler rengârenk görüntüsüyle göz kamaştırıyor. 
Kahramankazan parkları rengarenk 

Kahramankazan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki tüm park ve bahçelerde başlattığı bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Ekipler, park ve bahçelerde budama, çim biçimi, ilaçlama, çiçek ve ağaç dikimi, bank, kamelya ve piknik masalarının onarımı gibi birçok alanda kapsamlı bir çalışmaya imza attı. 
Özellikle yaz aylarında vatandaşların yoğun olarak kullandığı park ve bahçelerdeki bu çalışmalar parkların çehresini değiştirdi. Yenilenen park ve bahçeler rengârenk görüntüsüyle göz dolduruyor.

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Kahramankazanlılar da park ve bahçelerinin yenilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri ayrıca, yol kenarlarında büyüyen yabani otların temizliği ile ağaçlık alanların temizliği ve ilaçlanması ile de yakından ilgileniyor. Sıcaklardan bunalan vatandaşlar serinlemek için parklara adeta akın ediyor.
Daha yaşanabilir bir Kahramanakazan
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak daha yaşanabilir bir Kahramankazan için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, “Vatandaşlarımız özellikle sıcak havalarda park ve bahçelerimize yoğun ilgi gösteriyor. Vatandaşlarımızın buralara geldiklerinde rahat ve huzurlu olabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz” dedi.

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