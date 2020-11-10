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Kahramankazan sağlıklı yaşam için yürüdü

Kahramankazan Belediyesi’nce sağlıklı yaşam için spor yapmanın önemine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen “Sağlık İçin Yürüyoruz” etkinliklerinin üçüncüsü Güvenç Mahallesi’nde gerçekleştirildi.
Kahramankazan sağlıklı yaşam için yürüdü

Spor alanında yaptığı çalışmalarla fark yaratan Kahramankazan Belediyesi, örnek bir etkinliğe daha imza attı. Belediye tarafından sporun sağlıklı yaşama faydasına dikkati çekmek için başlatılan “Sağlık İçin Yürüyoruz” etkinliğinin üçüncüsü düzenledi.

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Dostlarımızı elleriyle besledi
Güvenç Mahallesi’ndeki Güvenç Göleti ve bölgedeki ormanlık alanda gerçekleştirilen yürüyüşe Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ile ilçedeki kurumların yöneticilerinin de aralarında bulunduğu ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı. Sonbaharın seyrine doyum olmayan güzellikleri eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş yaklaşık iki saat sürdü. Yürüyüşe katılanlar ilçenin sonbahardaki güzelliklerini de görme fırsatı buldu. Yürüyüş, Güvenç Göleti noktasında tamamlandı. Yürüyüşe katılanlar burada etkinliğin ismini taşıyan pankart ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Oğuz, yürüyüş sırasında kendilerine eşlik eden can dostlarımızı da elleriyle besledi.

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Farkındalık için yürüdük
Başkan Oğuz, sporcu bir ilçe olduklarını belirterek, spor alanında önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Yaklaşık 55 bin nüfuslu bir ilçe olmalarına rağmen, ilçelerinde 1500 lisanslı, 5000 de aktif sporcu bulunduğunu anlatan Oğuz, “Sağlıklı bir yaşam için spor olmazsa olmazlardandır. Yürüyüşü bu konuda farkındalık oluşturmak için başlatmıştık ve üçüncüsünü düzenledik. Yürüyüşün düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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