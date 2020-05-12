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Kahramankazan termal serada ilk filizlere bebek hassasiyeti 

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un talimatıyla kurulan ve ilçeden çıkan termal suyun ısıtmasında kullanıldığı termal serada ekilip, dikilen ilk tohumlar filiz vermeye başladı. 
Kahramankazan termal serada ilk filizlere bebek hassasiyeti 

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilk filizlerle adeta yeni doğmuş bebek hassasiyetiyle ilgilendiklerini söyledi.  
Kahramankazan Belediyesi’nin kendi çiçek ve bitkilerini üretmek için kurulum çalışmalarını tamamlayarak faaliyete geçirdiği termal serada ekilip dikilen ilk tohumlar filiz vermeye başladı. 

Özenli davranılıyor

Kahramankazan Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu’nun yanında bulunan boş arsaya kurulan serada, ilk çelikleme çalışması işlemi geçtiğimiz günlerde yapılmıştı yaptı. Serada üretilecek bitkilerden alınan canlı parçaların, yeni bitkiler üretmek için dikilmesi işlemi anlamına gelen çeliklemenin ardından, ekilip dikilen tohumlar filizlendi. Sera görevlileri, ilk filizlerle adeta yeni doğmuş bebek hassasiyetiyle ilgileniyor. Serada herhangi bir hastalık meydana gelmemesi için oldukça özenli davranan görevliler, görevli olmayan kimseyi seraya almıyor.  

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Termal suyla ısınıyor

Termal olma özelliği taşıyan seranın ısıtmasında ilçeden çıkan ve kapalı yüzme havuzu kompleksinin ısıtılmasında da kullanılan termal su kullanılıyor. Böylece seranın ısıtılması için ayrıca bir harcama da yapılmıyor. Kahramakazan Belediyesi, termal serasında, kendi çiçek ve bitkilerini üretecek. Termal serada yetiştirilen çiçek ve bitkiler belediyeye ait park ve bahçelerde kullanılacak. Serada ilk etapta yıllık 100 bin mevsimlik çiçek, 20 bin çok yıllık çiçek, 10 bin sarmaşık ve 15 bin de çalı grubu üretimi yapılması hedefleniyor. Böylece park ve bahçelerinde kendi serasında yetiştirdiği çiçek ve bitkileri kullanacak olan belediye, dışarıdan herhangi bir bitki ya da çiçek satın almamış olacak. Bu doğrultuda belediye bütçesinde önemli bir tasarruf kalemi de oluşturulmuş olacak.

Bebek hassasiyetiyle ilgileniyoruz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, kendi çiçek ve bitkilerini üretecekleri termal serayla yakından ilgilendiklerini belirterek, “Seramızda kendi bitki ve çiçeklerimizi üreterek, bunları dışarıdan satın almamış olacağız. Bu kapsamda tasarruf yapmış olacağız. Ancak vatandaşlarımıza hizmet noktasında asla ve asla tasarruf etmiyoruz. Tüm imkanlarımızı Kahramankazanımızda yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve refahı için seferber ediyoruz. İlk filizlerle bebek hassasiyetiyle ilgileniyoruz” dedi. Başkan Oğuz, termal serayı önümüzdeki süreçte alan ve üretim kapasitesi olarak büyütmeyi hedeflediklerini söyledi.

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