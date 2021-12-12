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Kahramankazan Üniversiteler Arası Karting turnuvasına ev sahipliği yaptı

Kahramanakazan Belediyesi, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden sporcuların katıldığı Üniversiteler Arası Karting Turnuvası'na (ÜNİKART) ev sahipliği yaptı. Takım ve sporcuların kıyasıya rekabetine sahne olan turnuva izleyenlerin nefeslerini kesti. 
Kahramankazan Üniversiteler Arası Karting turnuvasına ev sahipliği yaptı

Kahramankazan Belediyesi’nin destekleriyle 2018’den bu yana gerçekleştirilen ÜNİKART bu yıl da Kahramankazan’da gerçekleştirildi. Kahramankazan Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Üniversite Sporları Federasyonu ve ODTÜ Motor Sporları Topluluğu işbirliği ile ilçedeki go-kart pistinde gerçekleştirilen turnuvada Türkiye’nin farklı üniversitelerinden gelen sporcular yarıştı. İki etap halinde düzenlenen yarışlarda takım ve sporcular kıyasıya rekabet etti. Oldukça çekişmeli geçen yarışlar izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Büyük heyecana sahne olan turnuvada dereceye giren üniversiteli sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi.

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Motor sporlarının merkezi olacağız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ÜNİKART’ın ilkini 2018’de ilçelerinde gerçekleştirdiklerini belirterek, pandemi sürecinin ardından yeniden bu anlamlı turnuvaya ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi. Kahramankazan Belediyesi olarak spor, sanat, eğitim, bilim, kültür ve diğer alanlarda çok sayıda organizasyona destek verdiklerinin altını çizen Oğuz, ÜNİKART’ın da bunlardan biri olduğunu kaydetti. Geçtiğimiz aylarda da Kahramankazan Belediyesi’nin ev sahipliğinde 47. Hitit Rallisi’nin gerçekleştirildiğini ifade eden Oğuz, “Yapacağımız çalışmalarla coğrafi olarak da otomobil ve motor sporlarına oldukça elverişli olan Kahramankazan’ımızı Türkiye’de bu alandaki sporların merkezi ve yarış severlerin buluşma noktası haline getireceğiz. Yine ÜNİKART’ta bu alanda destek verdiğimiz yarışlardan bir tanesi. Sporun, sporcunun ve üniversiteli kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Turnuvaya katılan tüm sporcu ve takımlar ile yarış severlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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