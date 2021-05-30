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Kahramankazan ve Akyurt’taki hafriyat döküm sahaları ilçe belediyelerine devredildi

Kahramankazan ve Akyurt’taki hafriyat döküm sahalarının işletilmesi ve denetimi yetkisi Büyükşehir Belediyesi’nden alınarak, ilçe belediyelerine devredildi.
Kahramankazan ve Akyurt’taki hafriyat döküm sahaları ilçe belediyelerine devredildi

Kahramankazan ve Akyurt’taki hafriyat döküm sahalarının işletilmesi ve denetimi yetkisi Büyükşehir Belediyesi’nden alınarak, ilçe belediyelerine devredildi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin mayıs ayı toplantısında alınan karar oy çokluğuyla kabul edildi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin mayıs ayı toplantısında, büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda yürütülen Kahramankazan ve Akyurt’taki hafriyat döküm sahalarının “yerlerinin belirlenmesi”, “denetimi” ve “işletilmesi” yetkilerinin ilçe belediyelerine devredilmesine ilişkin önerge verdi. Oğuz ve Ayık’ın önergeleri okunduktan sonra ilk olarak oy çokluğuyla belediye meclis gündemine alındı. Meclis gündemine alınan önerge daha sonra yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi. AK Parti ve MHP’li meclis üyeleri önergenin kabulü yönünde oy kullanırken, CHP ve İYİ Parti’li meclis üyeleri ise önergeye ret oyu verdi. Böylece Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda Akyurt ve Kahramankazan’daki hafriyat döküm sahalarının kontrolü ve sorumluluğu Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden alınarak, ilçe belediyelerine devredilmiş oldu.

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Hassas davranılarak belirlenecek
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, söz konusu hafriyat döküm sahalarının işletim ve denetimi yetkilerinin ilçe belediyelerine devredilmesinin son derece önemli bir karar olduğunu belirterek, “Bu sahaları kullanan esnaf kardeşlerimizin mağdur olmaması ve çevrenin korunması başta olmak üzere uygulanacak tedbirler artık yerinden ve daha hassas davranılarak belirlenmiş olacak” dedi.   

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