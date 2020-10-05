  • BIST 1.161
  • Altın 476,455
  • Dolar 7,7478
  • Euro 9,1319
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 14 °C
»

Kahramankazan’a 10 milyon TL’lik spor yatırımı 

Kahramankazan Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol doğrultusunda, ilçeye 5 bin kişi kapasiteli bir şehir stadyumu ile içerisinde iki adet halı sahanın da olacağı bir spor kompleksi kazandırılacak.
Kahramankazan’a 10 milyon TL’lik spor yatırımı 

Kahramankazan Belediyesi ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında, ilçede yenileme çalışmalarına 2017’de başlanan ancak, yaşanan aksaklıklar nedeniyle atıl vaziyette bulunan çim sahanın yerine bir şehir stadyumu yapılmasına ilişkin protokol imzalandı. Kahramankazan belediye Başkanı ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik arasında imzalanan protokol kapsamında söz konusu çim sahanın yerine 5 bin kapasiteye sahip bir şehir stadyumu inşa edilecek. İnşa edilecek şehir stadyumunda çim sahanın yanı sıra ilgili donatılar da yer alacak. Yapılacak ihalenin ardından inşaat çalışmalarına başlanacak olan şehir stadyumunun en kısa sürede tamamlanması planlanıyor. 55 bin nüfuslu Kahramankazan böylece, 5 bin kişi kapasiteli bir şehir stadyumuna kavuşurken, aynı zamanda Ankara için de önemli bir spor yatırımına ilçe sınırların içerisinde ev sahipliği yapmış olacak. Oğuz ve Bozgeyik arasında imzalanan protokol kapsamında ayrıca, içerisinde iki adet halı sahanın da olacağı bir spor kompleksi yapılacak.

kahramankazana-10-milyon-tllik-spor-yatirimi-(7).jpg

Spor salonu için prensip anlaşması
Başkan Oğuz ve Başkan Bozgeyik arasında ayrıca, Kahramankazan’a yeni bir spor salonu kazandırılması yönünde de prensip anlaşmasına varıldı. Spor salonunun inşasına ise gelecek yıl başlanacak. Kahramankazan böylece, var olan spor salonunun yanı sıra modern bir spor salonuna daha sahip olmuş olacak.

Kahramankazan’ın yanındayız
Başkan Bozgeyik, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı olarak sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını belirterek, bu kapsamda Kahramankazan’a da ellerinde gelen tüm desteği verecekleri söyledi. Bozgeyik, şehir stadyumu ve diğer yatırımların ilçeye hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

kahramankazana-10-milyon-tllik-spor-yatirimi-(3).jpgSporcu bir ilçeyiz
Başkan Oğuz ise, 55 bin nüfuslu Kahramnanakazan’ın sporcu bir ilçe olduğunu belirterek, belediye spor kulübünde 1500 lisanslı sporcunun bulunduğunu, ayrıca ilçede 5 bine yakın da aktif sporcu bulunduğunu vurguladı. Oğuz, protokol kapsamında yapılacak şehir stadyumu ve spor kompleksi ile yapımına gelecek sene başlanacak olan spor salonun ilçelerine spor alanında büyük bir değer katacağını söyledi. Oğuz, Kahramankazan Belediyesi olarak spora ve sporculara yönelik önemli destekler sağladıklarının altını çizdi. 

Bakan Kasapoğlu’ndan tam destek
Oğuz, ilçelerindeki spor faaliyetlerine büyük bir değer ve artı katacak olan şehir stadyumu, spor kompleksi ve spor salonu için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve Teşkilat Başkanı Bozgeyik’e tüm ilçe halkı adına teşekkür etti. Oğuz ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca ilçelerine yapılan gençlik merkezi için de şükranlarını sundu. Bakan Kasapoğlu, Kahramankazan’a yaptığı ziyarette spor ve gençlik alanında ilçede hayata geçirilecek çalışmalara her zaman destek vereceklerini kaydetmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yenimahalle’de altyapı çalışmaları sürüyor06 Ekim 2020 Salı 00:38
  • Gölbaşı’nda 3 bin kasımpatı06 Ekim 2020 Salı 00:34
  • Sokak hayvanları için acil müdahale aracı hizmette06 Ekim 2020 Salı 00:31
  • Ankara'ya ıhlamur ormanı06 Ekim 2020 Salı 00:30
  • Temizlik teyakkuzu sürüyor05 Ekim 2020 Pazartesi 06:01
  • Mamak’ta temizlik emin ellerde05 Ekim 2020 Pazartesi 06:00
  • Dolu dolu çantalar öğrencilere hediye05 Ekim 2020 Pazartesi 04:32
  • Kaldığı yerden devam05 Ekim 2020 Pazartesi 03:33
  • Seymenler, domates hasadında bir araya geldi05 Ekim 2020 Pazartesi 02:35
  • Sıcak yemek ikramı hizmetini kesintisiz sürdürüyor05 Ekim 2020 Pazartesi 01:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti