Kahramankazan'a 6 ayda 176 yeni iş yeri

Kahramankazan Belediyesi, 53 bin nüfusa sahip olan ilçede 2019’un ilk yarısında 176 yeni işletmeye ruhsat verdi.

Kahramankazan, 2019 yılında da iş yeri açmak isteyen girişimcilerin tercihleri arasında ilk sıralarda yer aldı. Kahramankazan Belediyesi bu kapsamda 2019’un ilk yarısında başvuruda bulunan 176 yeni işletmeye ruhsat verdi. Yaklaşık 53 bin nüfusa sahip olan Kahramankazan’da, hizmet sektöründe faaliyet gösterenlerin yanı sıra, imalathane, atölye ve fabrika gibi yoğun istihdam alanı barındıran iş yerleri bulunuyor.

Yatırımcıları çeken bir ilçeyiz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçelerinin sürekli olarak geliştiğini ve gelişmeye devam ettiğini belirterek, “Bu gelişim ilçemize girişimcileri çekiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği gibi istihdam sağlayan tüm yatırımcılarımız, tüm girişimcilerimiz başımızın tacıdır. Yatırımcı ve girişimcileri ilçemize çekmek için elimizden geleni yapmayı sürdürüyor, onlara her türlü kolaylığı sağlıyoruz” dedi.