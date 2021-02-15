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Kahramankazan’a AVM müjdesi

Kahramankazan Belediyesi hizmet binasının alt katında yer alan ve belediyenin yanı sıra vatandaşların da hissedarı olduğu alışveriş merkezindeki yapım çalışmalarının tamamlanmasının ardından, buradaki dükkanlar bir işletmeci tarafından kiralandı.
Kahramankazan’a AVM müjdesi

Kahramankazan ekonomisine büyük bir katkı sağlayacak olan AVM’nin önümüzdeki günlerde faaliyete geçmesi bekleniyor.

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Kahramankazan Belediyesi hizmet binasının alt katında yer alan alışveriş merkezinde çalışmalar geçtiğimiz günlerde tamamlanarak, buradaki hak sahibi vatandaşlara dükkanlarının anahtarları düzenlenen törenle verildi. Hak sahibi vatandaşların kendilerine ait olan dükkanları bir işletmeciye kiralamasının ardından, belediye de kendisine ait dükkanların belediye meclisinde oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda encümen tarafından düzenlenen ihaleyle aynı işletmeciye kiraladı. Toplam 38 dükkanın bulunduğu alışveriş merkezinin bu kiralamaların ardından, önümüzdeki günlerde faaliyete geçmesi bekleniyor. Böylece Kahramankazan ilk AVM’sine kavuşurken, söz konusu alışveriş merkezinin ilçe ekonomisine ve esnafa büyük bir katkı sağlaması hedefleniyor.

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Kahramankazan’a değer katacak
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İlçelerine değer katacak olan alışveriş merkezinin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, “Alışveriş merkezimizle Kahramankazan’ınımzda bir ilki daha hayata geçirirken, alışveriş merkezimiz sürekli istişare halinde olduğumuz kıymetli esnaflarımıza da büyük katkılar sağlayacak” diye konuştu.

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