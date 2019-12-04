Kahramankazan'a başkandan “Engelsiz Kafe” müjdesi

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, engelli bireyler tarafından işletilecek bir “engelsiz kafe” açacaklarının müjdesini verdi.

Kahramankazan Belediyesi’nce Dünya Engelliler Günü kapsamında anlamlı bir program gerçekleştirildi. Kahramankazan Belediyesi Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Engin Aksakal ve ilçe protokolü ile engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Engelsiz kafe müjdesi

Başkan Oğuz ayrıca, ilçelerinde engelli bireyler tarafından işletilecek ve geliri de burada görev yapan engelli bireylere verilecek olan bir engelsiz kafe açacaklarının da müjdesini verdi. Oğuz, kafe için çalışmalarını sürdürdüklerini ve en kısa sürede açılışın yapılacağını söyledi.

Oğuz, programın ardından engelli bireyler ve aileleri onuruna bir kokteyl verdi.

Sevinç ve gözyaşı bir arada

Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, merkeze devam eden tüm yaş gruplarından engelli bireyler tarafından birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirildi. Engelli bireylerin elemeği göz nuru el sanatları ürünleri ve resimlerinden oluşan sergiler açıldı. Engelli bireylerin okuduğu şiirler, söyledikleri türküler ve gösteriler izleyenlerden tam not aldı. Engelli miniklerin ayrıca 10’uncu Yıl Marşı eşliğinde oluşturduğu Ay Yıldız gösterisi de salondakilerden büyük alkış aldı. Engelli bireylerden oluşan koronun program sonunda söylediği “Ölürüm Türkiyem” şarkısı izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Programı izleyen bazı vatandaşların göz yaşlarını tutamadığı görülürken, engelli bireylerin azim ve coşkuları “Burada engel yok” dedirtti.

Sorumluluğumuzun bilincindeyiz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, konuşmasına 3 Aralık dünya Engelliler Günü’nü kutlayarak başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destek ve girişimleriyle son 18 yılda engelli bireylerin hayata katılımı konusunda devrim niteliğinde sayılabilecek adımlar atıldığını belirten Oğuz, “Eğitimden istihdama kadar her konuda engelli kardeşlerimizin bugün geldiği yer, 18 yıl önce ile asla mukayese dahi edilemez. Engelli bireylerimizi saklayan, evlerine kapatan, yok sayan bir anlayıştan bugün engelli kardeşlerimizin hayatın her alanında topluma kazandırıldığı bir noktaya geldik” dedi. Engelli bireylerin hayata kazandırılmalarındaki bu mukaddes görevin yalnızca devletin sorumluluğunda olmadığının bilincinde olduklarını söyleyen Oğuz, “Kahramankazan Belediyesi olarak bu noktada üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştığımızı ve yapmaya devam edeceğiz” dedi. Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde engelli bireylerin sosyal rehabilitasyonunun sağlanması ve hayata kazandırılmaları konusunda yapılan etkinlikler, kurslar ve aktiviteler hakkında bilgi veren Oğuz, “Tüm hizmetlerimizi engelli vatandaşlarımızın da yararlanabileceği şekilde üretiyoruz. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek, ilçemizdeki tüm hizmet ve haklardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Unutmayalım ki, yeter ki gönüller, yürekler engelli olmasın. Engelleri hep birlikte aşabiliriz” dedi.