Kahramankazan’a İstihdam Merkezi

Kahramankazan Belediyesi ve İŞKUR arasında imzalanan protokol kapsamında ilçedeki iş arayanlar ile işverenleri aynı platformda buluşturacak olan Kahramankazan İstihdam Merkezi (KİM) kuruldu.



İşverenlerle iş arayanlar arasında köprü vazifesi kuracak olan KİM ile ilçede işsiz kimsenin kalmaması hedefleniyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un projeleri arasında yer alan ve ilçede işsiz vatandaş kalmamasını hedefleyen Kahramankazan İstihdam Merkezi (KİM) imzalanan protokolle hayata geçirildi. Protokol, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve İŞKUR Ankara İl Müdürü Arif Ay tarafından imzalandı. İmza törenine Kahramankazan Sanayici ve İş Adamları Derneği (KASİAD) üyeleri de katıldı.

MERKEZİ İNCELEDİLER

İmzalanan protokolün ardından, belediye hizmet binası içerisinde kurulan Kahramankazan İstihdam Merkezi ve İŞKUR Hizmet Noktası açıldı. Başkan Oğuz, İl Müdürü Ay ve beraberindekiler KİM ve İŞKUR Hizmet Noktası’nde incelemelerde bulundu. Oğuz ve Ay burada iş aramak için merkeze başvuran vatandaşlar ve merkezde çalışan personelle sohbet etti. Oğuz ve Ay burada KİM’in ve İŞKUR Hizmet Noktası’nın işleyişi hakkında incelemelerde bulundu.

KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRECEK

İşsizlik ile mücadele konusunda Türkiye‘ye örnek olacak olan KİM kapsamında, hazırlanan özel bir yazılım ile ilçedeki iş arayan vatandaşlar ile işverenler aynı platformda buluşacak. Bu doğrultuda, iş arayanların nitelikleri ve işe yönelik profilleri sisteme kaydedilirken, işverenlerin de hangi niteliklere sahip çalışanlar aradığı belirlenecek. Böylece iş arayan vatandaşlar ve işverenler aynı çatı altında buluşacak. Ayrıca yine protokol kapsamında mesleki kurslar açılacak. Bu kurslar sayesinde iş arayan vatandaşlar nitelikli eleman vasfı kazanmış olacak. İşverenlerle iş arayanlar arasında köprü vazifesi kuracak olan KİM ile ilçede işsiz kimsenin kalmaması hedefleniyor.

İSTİHDAM PASTASINI İNSANLARIMIZA SUNACAĞIZ

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı İstihdam Seferberliği kapsamında geliştirdiklerini KİM projesi ile ilçemizde iş arayanlarla işçi arayanlara buluşturacaklarını söyledi. Oldukça verimli bir protokolü hayata geçirdiklerinin altını çizen Oğuz, “Burada bir sacayağımız var. Bir tarafta İŞKUR var, bir tarafta Kahramankazan Belediyemiz var, bir tarafta da Kahramankazan Sanayici ve İş Adamları Derneğimiz var. Bu projenin adını Kahramankazan İstihdam Merkezi olarak koyduk ve akılda kolay kalması için de kısaltmasını KİM olarak yaptık. ‘Kahramankazan’da işi KİM bulacak’ da sloganımız oldu” dedi. 3 binin üzerinde sanayi tesisi ve işletmenin bulunduğu Kahramankazan’ın nüfusunun 54 bine yakın olduğunu, bunun yanı sıra ise ilçeye başka ilçelerden çalışmak için günlük 53 bine yakın kişinin geldiğini vurgulayan Oğuz, “Kahramankazan’daki istih pastası herkese yeter diyoruz ve ilçemizde kimsenin işsiz kalmamasını hedefliyoruz. Amacımız Kahramankazan’daki istihdam pastasını Kahramankazan’da yaşayan insanlara sunabilmek. Bu istihdam imkanından onların yararlanmasını sağlamak. İnşallah önümüzdeki günlerde somut olarak işe yerleştirdiğimiz kardeşlerimizle birlikte bu projenin meyvelerini hep birlikte toplamış olacağız. Kahramankazan’ımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Daha hızlı buluşturacağız

İŞKUR İl Müdürü Ay da, böylesine anlamlı bir protokolü imzalamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, amaçlarının İŞKUR aracılığıyla Kahramankazan’daki işverenlerle, iş arayanları bir araya getirmek olduğunu söyledi. “Hizmet noktası ile vatandaşımız ayağına gitmiş olacağız” diyen Ay, proje kapsamında vatandaşlara mesleki eğitim kursları verileceğini kaydetti. Kahramankazan’ın ciddi anlamda istihdam potansiyeline sahip işletmeleri sınırları içinde barındırdığını ifade eden Ay, proje ile işverenlerle, iş arayan vatandaşlarımızı birbirine daha hızlı şekilde ulaştırmak istediklerini kaydetti.