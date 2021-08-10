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Kahramankazan’a kent meydanı 

1 Eylül’de yapılacak ihalenin ardından yapım çalışmalarına başlanacak Kahramankazan kent meydanı, hem vatandaşlara keyifli vakit geçirebilecekleri bir alan sunarken hem de ilçe merkezinde yaşanan otopark sorununa çözüm olacak.
Kahramankazan’a kent meydanı 

Kahramankazan Belediyesi bu kapsamda ilçe merkezine bir kent meydanı yapılması için çalışmalara başladı. İlçe merkezinde bulunan belediye binasının hemen önündeki yaklaşık 5 dönümlük alana Kahramankazan Kent Meydanı inşa edilecek. Kent meydanında 450 araç kapasiteli iki katlı otopark, kafeterya, mescit, abdesthane, sosyal donatı alanları ile umumi tuvaletler yer alacak. Meydan içerisinde ayrıca yazın havuz, kışın ise buz pateni pisti olarak kullanılabilecek bir kuru havuz da yer alacak. 

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Otopark sorunu bitecek 

Modern bir mimari görünüme sahip olacak kent meydanı projesi, Kahramankazan kent merkezinin çehresini değiştirecek. Kent meydanı hem vatandaşlara keyifli vakit geçirebilecekleri bir alan sunarken hem de ilçe merkezinde yaşanan otopark sorununa çözüm olacak. Böylece ilçe merkezinde uzun yıllardır yaşanan otopark eksikliği sona ererken, yaya ve araç trafiği de büyük ölçüde rahatlamış olacak. Kent meydanın inşa edileceği alan, yapılan zemin etütlerinin ardından inşaat çalışmaları için hazır hale getirildi. 1 Eylül’de elektronik ortamda EKAP üzerinden yapılacak açık ihale sonrasında yapım çalışmalarına başlanacak olan Kahramankazan kent meydanı projesinin bir yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. 

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Bir taşla iki kuş vuracağız 

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, göreve geldikleri günden bu yana verdikleri sözleri birer birer yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Bu vaatlerimizden bir tanesi de kent meydanı ve otopark sorunu çözmekti. Kahramankazan kent meydanı projesiyle hem kent meydanımıza hem de otoparkımıza kavuşmuş olacağız. Böylece bir taşla iki kuş vurmuş olacağız. Yapılacak ihalenin ardından inşallah bir yıl içinde meydan çalışmalarımız tamamlanacak. Kahramankazan kent meydanımız halkımızın buluşma noktası haline gelecek. Ferah ve konforlu ortamıyla vatandaşlarımıza ve ilçemize büyük bir değer katacak” diye konuştu.    

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