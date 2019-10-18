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Kahramankazan'a su parkı çalışmaları başladı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçeye bir su parkı (aquapark) kazandıracakları müjdesini verdi. 
Kahramankazan'a su parkı çalışmaları başladı

Kahramankazan Belediyesi, ilçeye donanımlı bir su parkı kazandırmak için kolları sıvadı. İçerisinde yüzme havuzları, su kaydırağı, sıçrama tahtası, sprey alanı, lazy river ve diğer rekreasyonal banyo ve yüzme ortamları gibi su oyun alanlarının bulunacağı su parkı ilçeye önemli bir değer katacak. Aynı zamanda bir eğlence parkı olma özelliğini de taşıyacak olan su parkının, ilçe halkının yanı sıra tüm Ankaralılara hizmet vermesi hedefleniyor. 

Binlerce vatandaş faydalanıyor

Önümüzdeki süreçte yapımına başlanması planlanan su parkı, İlçede hâlihazırda hizmet veren Kahramankazan Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu’nun yanına yapılacak. Mevcut kapalı yüzme havuzundan özellikle yaz aylarında binlerce vatandaş faydalanıyor. Uluslararası kriterlere uygun, hijyenik koşullarda hizmet verilen havuzda aynı zamanda yüzme bilmeyenlere de yüzme dersleri veriliyor. Havuzda yüzmenin yanı sıra hamam ve sauna hizmeti de sunuluyor. Mevcut kapalı havuzdan yalnızca ilçe halkı değil, Ankara’nın değişik ilçelerinden gelen vatandaşlar da faydalanıyor. 

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Tüm Ankaralıları davet ediyoruz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan’daki bu potansiyelin farkında olduklarını ve bunu daha da geliştireceklerinin altını çizerek, ilçelerine bir de su parkı kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Oğuz, “İlçemize kazandırmayı planladığımız su parkı inanıyorum ki Ankara’nın değişik ilçelerindeki vatandaşlarımızdan da büyük rağbet görecek. Mevcut kapalı havuzumuzda sunduğumuz kaliteli, hijyenik ve modern hizmeti, inşallah yapacağımız su parkın da vatandaşlarımızla buluşturacağız. Su parkımız tamamlandığında tüm Ankaralıları havuzlarımızdan faydalanmaya davet ediyorum” diye konuştu.
 

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