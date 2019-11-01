Kahramankazan'a “Temel İmalat ve Montaj Elemanı” meslek edindirme kursu açıldı

Kahramankazan Belediyesi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), İŞKUR ve Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi İşbirliğiyle “Temel İmalat ve Montaj Elemanı” meslek edindirme kursu açtı.

Kursa, lise ve önlisans programlarının teknik bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecek. 7 Kasım’a kadar sürecek başvuruların ardından kursiyerlerin belirlenmesi için 9 Kasım tarihinde mülakatlar yapılacak. 4 ay boyunca sürecek olan kurs kapsamında ilk ders ise 11 Kasım’da gerçekleştirilecek. 25 kursiyerin eğitim göreceği kurs için her bir kursiyere günlük 40 TL ücret ödenecek. Kursa katılmak isteyenler, Kahramankazan Belediyesi içerisindeki Kahramankazan İstihdam Merkezi’ne (KİM) başvurabilecek.

Kurstan sonra iş

Kursiyerlere, TUSAŞ ve Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi’nde uzman personel tarafından eğitimler verilecek. Kursun sonunda başarı gösteren kursiyerler TUSAŞ tarafından istihdam edilmeye hak kazanacak. Böylece Kahramankazan Belediyesi’nin de paydaşı olduğu meslek edindirme kursu sayesinde işsiz vatandaşlar hem meslek hem de iş sahibi olacak.

Hedefimiz sıfır işsizlik

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak istihdam alanı oluşturma çalışmalarına ayrı bir önem verdiklerini söyledi. Hedeflerinin ilçelerinde “sıfır işsizlik” olduğunun altını çizen Oğuz, “Bu anlamlı proje sayesinde vatandaşlarımız, Türkiye’mizin havacılık ve uzay sanayii alanında göz bebeği olan TUSAŞ’ta iş bulma fırsatı yakalayacak. Kursun hayata geçirilmesinde TUSAŞ Genel Müdürü Sayın Temel Kotil başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

4 ayda 400 kişiye iş buldu

Kahramankazan Belediyesi’nce yaklaşık 4 ay önce oluşturulan Kahramankazan İstihdam Merkezi (KİM) projesi sayesinde de 400 kişiye yeni iş imkânı sağlanmıştı. Kim aracılığıyla ilçedeki sanayi tesisleri, fabrikalar, işletme ve atölyelere yönlendirilen vatandaşlar buralarda istihdam edilerek, yeni iş imkânına kavuşmuştu.

