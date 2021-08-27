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Kahramankazan’a üçüncü mahalle kültür evi

Kahramankazan Belediyesi’nce ilçedeki tüm merkez mahallelere yapılacak olan Mahalle Kültür Evleri projesinin üçüncüsünün temeli atıldı.
Kahramankazan’a üçüncü mahalle kültür evi

Alparslan Türkeş Mahalle Kültür Evi’nin temeli atıldı

Kayı Mahallesi’nde yapılacak ve merhum Alparslan Türkeş’in ismini taşıyacak olan mahalle kültür evinde, çok amaçlı salondan kütüphaneye, dersliklerden sanat atölyelerine kadar birçok donatı yer alacak.
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un vadettiği projeler arasında yer alan Mahalle Kültür Evleri’nin üçüncüsünün hayata geçirilmesi için ilk adım atıldı. Bu kapsamda ilk mahalle kültür evi Atatürk Mahallesi’nde, ikincisi ise Satıkadın Mahallesi’nde inşa edilmişti.

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Mahalle Kültür Evleri’nin üçüncüsü ise Kayı Mahallesi’nde yapılacak. Projesi hazırlanan mahalle kültür evinin temeli atıldı. Temel atılmasının ardından mahalle kültür evinin yaklaşık 6 aylık bir zaman dilimi içinde tamamlanması planlanıyor. Mahallelilik bilincini artıracak, birlik ve beraberliği pekiştirecek, çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sunacak olan Mahalle Kültür Evi birçok donatıyı bünyesinde barındıracak. Mahalle kültür evinde, çok amaçlı salon, kütüphane, fuaye alanı, derslikler, resim, müzik ve el sanatları atölyeleri ile öğretmenler odası yer alacak. İki katlı olarak inşa edilecek mahalle kültür evi, kültür değerlerimizi yansıtan Ankara Evi mimarisine sahip olacak. Kültür evine merhum Alparslan Türkeş’in adı verilecek. Engelli bireylerin erişimi ve kullanımı açısından tüm detayların düşünüldüğü mahalle kültür evi engelsiz bina özelliğinde inşa edilecek. Mahalle kültür evleri projesi ilçedeki diğer merkez mahallelerde de hayata geçirilecek.

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Mahallelilik bilincini pekiştirecek 

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, inşaat çalışmalarını yerinde denetleyerek, ekiplerden bilgi aldı. İlçeye önemli bir değer katacak olan mahalle kültür evleri projesinin üçüncüsün Kahramankazan halkına hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Oğuz, Türk siyasetinin önemli isimlerinden merhum Alparslan Türkeş’in adının yeni yapılan kültür evinde yaşatılacağını kaydetti. Oğuz, “Gerçekleştirmeyi vadettiğimiz projeleri birer birer hayata geçiriyoruz. Bunlardan bir tanesi de mahalle kültür evleri olacak. İlkini Atatürk Mahallemizde, ikincisini de Satıkadın Mahallemizde yaptığımız kültür evlerinin üçüncüsünü de Kayı Mahallemizde yapıyoruz. Mahallelilik bilincini pekiştirecek kültür evlerimizi daha sonra tüm merkez mahallelerimizde de yapacağız. Bu hizmetleri halkımızla, devletimizle, iktidarımızla omuz omuza yürek yüreğe gerçekleştiriyoruz. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.
 

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