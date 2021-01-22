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Kahramankazan'da 13.829 m² tarla satılık

Ankara, Kahramankazan ilçesinde bulunan 13.869 m2 tarla satılıktır.
Kahramankazan'da 13.829 m² tarla satılık

Ankara İli, Kahraman kazan İlçesi, Soğulcak Mahallesi, 140 Ada, 27 Parselde bulunan  13.829 metrekare yüzölçümlü, tarım için elverişlidir. Soğulcak Mahallesine 700 m. Kahramankazan İlçe Merkezine 4,5 km mesafede yer alıyor. Sürülü vaziyette bulunmaktadır. Tarlada herhangi bir ağaç mevcut değildir. İmarlı değildir.

Kıymeti : 414.870,00 TL

Satış Günü : 17/03/2021 günü 10:40 - 10:50 arası

Satış Yeri : Kahramankazan Adliyesi Kahramankazan Asliye Hukuk Mahkemesi Giriş Kat-Kahramankazan-Ankara

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