  • BIST 114.425
  • Altın 290,185
  • Dolar 5,9215
  • Euro 6,6430
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 1 °C
»

Kahramankazan’da 2019’da 348 çift dünya evine girdi

Kahramankazan’da 2019 yılında 348 çift kıyılan nikahlarla dünyaevine girdi. Bu nikahların 100’e yakınını ise nisan ayında göreve gelen Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz kıydı. 
Kahramankazan’da 2019’da 348 çift dünya evine girdi

Yaklaşık 55 bin nüfusa sahip olan Kahramankazan’da 2019 yılında 348 çift dünyaevine girdi. Çiftler, Kahramankazan Belediyesi Nikah Salonu’nda kıyılan nikahlarla dünyaevine adım atarken, isteyen çiftlerin nikahları ise salona kurulan ses ve görüntü sistemiyle “kahramankazan.bel.tr” internet adresi üzerinden canlı izlenebildi. Böylece çiftlerin nikahlarına katılamayan yakınları da bu mutlu günlerine tanıklık etti.

baskan-oguz-100-nikah-kiydi-(3).jpg

Altın tavsiyeler 

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da çiftleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayarak, nikah memurluğu görevini üstlendi. 31 Mart 2018’de gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından nisan ayında göreve gelen Oğuz, bu nikahların 100’e yakınını bizzat kıydı. Oğuz, kıydığı nikahlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "çok çocuk" tavsiyesini çiftlere anımsatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın evlenen çiftlerimize yaptığı çok çocuk tavsiyesini yine kendilerine anımsatıyorum. Ayrıca çiftlerimize özellikle de damatlarımıza, kadına karşı şiddet olaylarını anımsatarak, bu konuda hassasiyet göstermelerini istiyorum” dedi.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Geri dönüşümün merkezi Altındağ02 Ocak 2020 Perşembe 00:38
  • Mamak'ta yazar buluşmaları devam ediyor01 Ocak 2020 Çarşamba 00:42
  • Kızılcahamam’da mor bazlama üretimi de başladı01 Ocak 2020 Çarşamba 00:39
  • Halterciler Kahramankazan'da bir araya geldi01 Ocak 2020 Çarşamba 00:37
  • Gölbaşı Belediyesi 2019 yılında önemli çalışmalara imza attı01 Ocak 2020 Çarşamba 00:32
  • Büyükşehir Belediyesi ANKARAY koltukları düzenlemesi için anket başlattı01 Ocak 2020 Çarşamba 00:29
  • Çamlıdere'de kaynaşma gecesi31 Aralık 2019 Salı 00:49
  • Beypazarı'nda zabıta denetimi31 Aralık 2019 Salı 00:48
  • Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı: “Hedefimiz çok çalışmak”31 Aralık 2019 Salı 00:44
  • Mamak Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelerin misafir edileceği Gönül Sofrası’nı açtı31 Aralık 2019 Salı 00:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti