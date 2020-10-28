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Kahramankazan’da 29 Ekim coşkusu

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve ilçe protokolü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Öğrencilerin şiirler okuduğu törende Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. 
Kahramankazan’da 29 Ekim coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Kahramankazan’da büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 29 Ekim dolayısıyla Milli Egemenlik Parkı’ndaki Atatürk Anıtı’na düzenlenen törenle çelenk sunuldu. Törene Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Engin Aksakal, Garnizon Komutanı Albay Sadettin Karakan ve ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve öğrenciler katıldı. Tören kapsamında Oğuz, Aksakal ve Karakan anıta çelenk sundu. Öğrenciler bayram dolayısıyla hazırladıkları şiirleri okudu.

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Cumhuriyetimiz geleceğe emin adımlarla yürüyecek
Başkan Oğuz, törenin ardından vatandaşlarla sohbet ederek, bayramlarını kutladı. Oğuz, Cumhuriyetimizin 97’inci yılının kutlu olması temennisinde bulunarak, “Türk milleti olarak en zor şartlara ve bütün imkânsızlıklara rağmen hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadık, bağımsızlığımızdan asla taviz vermedik, inanç ve kararlılıkla sürdürdüğümüz istiklal mücadelesini zaferle neticelendirerek, tüm dünyaya karşı 97 yıl önce bağımsızlığımızı ilan ettik. Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğe emin adımlarla yürüyeceğinden ve sonsuza dek yaşayacağından eminiz. Cumhuriyetimiz üzerinde oynanan hain oyunlara karşı kahramanca verdiğimiz mücadeleler dolayısıyla bu 29 Ekim’i daha bir farklı kutluyoruz. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti’nin 97’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, 1071’den bu yana istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum” diye konuştu.

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