Kahramankazan'da 500 çiftçiye 1 milyon sebze fidesi 

Kahramankazan Belediyesi, tarım ve hayvancılık alanında yoğun bir potansiyele sahip olan ilçede çiftçi ve üreticilere yönelik yaptığı desteklemeleri sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıl 1 milyon sebze fidesini çiftçilerle buluşturan belediye, bu yıl da 500 çiftçiye yüzde 50 hibe destekli 1 milyon sebze fidesi dağıttı. Çiftçilerin yüzü gülerken, fideler toprakla buluşturuldu.

Kahramankazan Belediyesi, çiftçi ve üreticilere yönelik yaptığı desteklemelere bir yenisini daha ekledi.

Çiftçiler mutlu oldu

Kahramankazan Belediyesi, çiftçi ve üreticilere yönelik geçen yıl başlattığı 1 milyon sebze fidesi desteği uygulamasını bu yıl da sürdürdü. Belediye, ilçedeki 500 çiftçi ve üreticiye yüzde 50 hibe destek oranıyla 1 milyon sebze fidesi dağıttı. Fideler düzenlenen törenle çiftçilerle buluştu. Salı Pazarı’nda gerçekleştirilen törene, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İlçe Ziraat Odası Başkanı Ahmet Öztürk, İlçe Tarım Müdürü Suat Yılmaz ve belediye meclis üyeleri ile çiftçiler katıldı.

Sonuna kadar yanınızdayız

Başkan Oğuz, burada yaptığı konuşmada, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl çiftçilere verdiği fide desteğini geçtiğimiz yıl gerçekleştirmemesi üzerine kolları sıvadıklarını anımsatarak, “Çiftçilerimizin bundan mağdur olmaması için geçen yıl fide desteğini biz vermiştik. Yine bu yıl da çiftçilerimize 1 milyon fide desteğinde bulunuyoruz. Geçen yıl yüzde 25 hibe oranıyla vermiştik, bu yıl yüzde 50 hibe oranıyla veriyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bu destekleme devam edecek. İnşallah gelecek sene hibe oranını yüzde 75’e hatta yüzde 100’e çıkaracağız” dedi. Oğuz, “Derdimiz Kahramankazan, mücadelemiz Kahramankazan. Doğduğumuz bu güzel topraklara hizmet etmenin sancısını çekiyoruz. Çok mutluyuz, toprak can, toprak hayat, toprak üretim demek. Üretim olmazsa hayat durur, topraktan koparsak hayat durur. Bunun farkındayız ve onun için Kahramankazan Belediyesi olarak çiftçi ve üreticilerimize elimizden gelen desteği sonuna kadar vermeyi sürdüreceğiz. Sonuna kadar yanınızda olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Çiftçiler mutlu

İlçe Tarım Müdürü Yılmaz da, sebze fidesi desteklemesinin önemine değinerek, “Kahramankazan Belediyesi’nin yaptığı bu destekleme Türkiye’ye örnek olacak bir uygulamadır. Sürekli olarak çiftçi veve hayvancımızın yanında olan Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Kahramankazanlı çiftçiler ise, fide desteği uygulamasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Başkanımız Serhat Oğuz, Ankara Büyükşehir’in geçen sene fide desteği yapmaması üzerine, bizleri geçen sene mağdur olmaktan kurtarmıştı. Bu sene de yine bizim istediğimiz fide cinslerini bize dağıttı. Allah başkanımızdan ve belediyemizden razı olsun, kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Domates, biber, patlıcan

Kahramankazan Belediyesi’ne fide desteğinden yararlanmak isteyen 500 çiftçi ve üretici başvurdu. Müracaat eden çiftçilere bu kapsamda, 1 milyon adet domates, salatalık, biber ve patlıcan fidesi yüzde 50 hibe destekli olarak dağıtıldı. Çiftçiler aldıkları fideleri hemen tarla, bahçe ve seralarına götürerek toprakla buluşturdu.

Tarım ve hayvancılığa destek

Kahramankazan Belediyesi, geçen yıl Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilere yönelik her yıl verdiği sebze fidesi desteğini vermemesi üzerine, ilçedeki çiftçi ve üreticilerin mağdur olmaması için harekete geçmişti. Belediye 1 milyon sebze fidesini yüzde 25 hibe destekli olarak çiftçilerle buluşturmuştu. Kahramankazan Belediyesi böylece Ankara’da çiftçilere fide desteğinde bulunan tek belediye olmuştu. Belediye geçtiğimiz günlerde de, ilçenin meşhur Ova Kavunu’nun üretimini yeniden canlandırmak için çiftçilere yüzde 100 hibe oranıyla tohum ve ilaç desteğinde bulundu. Hibe desteğinden faydalanan çiftçiler, 1000 dekarlık (1 milyon metrekare) alana tohumları ekmişti. Belediye ayrıca, Ankara’da bir ilke imza atarak, Mobil Koyun Banyoluğu hizmetini başlatmıştı. Koyunların mikroplardan ve parazitlerden temizlenmesini sağlayan mobil koyun banyoluğu, köy köy gezerek hayvan yetiştiricilerin işini kolaylaştırıyor.



