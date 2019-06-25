Kahramankazan'da Ahilik geleneği devam ediyor

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçe merkezinde her hafta salı günleri kurulan Salı Pazarı’nı esnaf ve vatandaşlarla birlikte dualar eşliğinde açtı.

İlçelerinde ahilik geleneğini yaşattıklarını ifade eden Başkan Oğuz, esnafa “hayırlı işler, bol kazançlar” temennisinde bulundu. Yerel yönetimler alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye’ye örnek olan Kahramankazan Belediyesi, ilçe esnafını bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Kahramankazan Belediyesi bu kapsamda, ilçede her hafta Salı Pazarı’nın açılışını dualar ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile yapıyor. Pazarcı esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlar da pazarın açılış duasına katılıyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da pazarcı esnafı ve vatandaşlarla birlikte dua ederek pazarın açılışını gerçekleştirdi. Din görevlileri eşliğinde yapılan duanın ardından açılan Salı Pazarı’nda vatandaşlar alışveriş yapmaya başladı. Başkan Oğuz daha sonra ziyaret ettiği esnafa “hayırlı işler, bol kazançlar” temennisinde bulunurken, vatandaşlarla da sohbet etti.

Her zaman yanlarındayız

Başkan Oğuz, belediye olarak ilçe esnafının sürekli olarak yanlarında olduklarını belirterek,

“Pazarcı kardeşlerimizin ve vatandaşlarımızın daha rahat koşullarda alışveriş yapmalarını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Salı Pazarı’nı dualarla açıyoruz. Ahilik kültürünü ilçemizde yaşatıyoruz. Pazarımızın bereketinin artması için rabbimize dua ediyoruz. Ayrıca, pazarımız sürekli olarak temizleniyor ve sağlık başta olmak üzere tüm koşullar açısından da denetleniyor. Böylece hem vatandaşlarımız alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapıyor hem de esnaf kardeşlerimiz daha iyi bir ortamda çalışmış oluyor.”