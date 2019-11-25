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Kahramankazan'da ara tatilde öğrenciler etkinliklerle eğlendi

Kahramankazan Belediyesi öğrencilerin ara tatillerini verimli ve eğlenceli şekilde geçirmeleri için bir dizi etkinlik düzenledi. Minik öğrenciler düzenlenen etkinliklerde hem eğlendi hem öğrendi.
Kahramankazan'da ara tatilde öğrenciler etkinliklerle eğlendi

Kahramankazan Belediyesi, eğitim öğretime verilen ara tatil kapsamında öğrenciler için bir dizi etkinlik düzenledi. Bu kapsamda sinema gösterimi, “Bay Mikrop” isimli tiyatro oyunu, el sanatları atölyesi etkinlikleri, mahremiyet eğitimi semineri, düzenli ve dengeli beslenme semineri gibi etkinlikler öğrencilerle buluştu. Öğrenciler için ayrıca etüt dersleri ve deneme sınavları da yapıldı. Böylece öğrenciler ara tatilleri boyunca hem kaliteli zaman geçirerek eğlenme hem de öğrenme fırsatı buldu. Etkinliklere katılan öğrencilerin keyfine diyecek yoktu.

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Eğitime özel önem

21 yıllık edebiyat öğretmeni olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yaptıkları çalışmalarda eğitime özel olarak önem verdiklerini belirterek, “Yavrularımız için ara tatilde düzenlediğimiz etkinlikler oldukça faydalı geçti. Yavrularımız hem eğlendi hem de öğrendi. Kahramankazan Belediyesi olarak her zaman öğrenci, öğretmen ve velilerimizin yanındayız” dedi.
  

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