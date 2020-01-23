Türkiye’de bocce sporunun merkezi olan Kahramankazan’da, Bocce 1. Ligi ve 2. Ligi törenle başladı. 34 takım ve 100 sporcunun katıldığı ligin açılış atışını Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz yaptı.

Kahramankazan Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye Bocce 1 Ligi ve 2 Ligi düzenlenen törenle açıldı. Türkiye’nin ilk bocce tesisi olan Kahramankazan Belediyesi Şehit Samet Cantürk Bocce Salonu’nda yapılan törene Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen ile sporseverler katıldı. Kahramankazan Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen müsabakalara Türkiye genelinden 34 takım ve 100 sporcu katıldı. Ligin sembolik başlama atışını Oğuz ve Türkmen birlikte yaptı. Sporcuların kıyasıya mücadele edeceği müsabakalar bir hafta sürecek.

Bocce geleneksel sporumuz oldu

Başkan Oğuz, törende yaptığı konuşmada, Türkiye’de bocce sporunun merkezinde ve Türkiye’nin ilk bocce tesisinde bu anlamlı ligin açılışına ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Boccenin artık Kahramankazan’ın geleneksel sporu haline geldiğini ifade eden Oğuz, ilçelerinde 400 lisanslı sporcuların bulunduğunu kaydetti. Bu sporculardan bir kısmının milli sporcu olduğunu anlatan Oğuz, milli sporculardan önemli kısmının beden eğitimi öğretmeni olma fırsatı yakaladığını belirtti. Oğuz, ligde mücadele edecek tüm takım ve sporculara başarılar diledi.

Dünya şampiyonası hedefi

Federasyon Başkanı Türkmen de Kahramankazan’ın bocce sporu için Türkiye’de önemli bir yer tuttuğunu ifade etti. Başkan Oğuz’a lige yaptığı ev sahipliğinden dolayı teşekkür eden Türkmen, önümüzdeki süreçte Türkiye’de bocce dünya şampiyonasının düzenlenmesini hedeflediklerini bunu da Kahramankazan’da yapmayı planladıklarını söyledi.

