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Kahramankazan’da buluştular

Kahramankazan Belediyesi, Elazığ Kültür Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen Peynirli Ekmek Festivali’ne ev sahipliği yaptı. 
Kahramankazan’da buluştular

Ankara’da faaliyet gösteren Elazığ Kültür Derneği’nce düzenlenen Geleneksel Peynirli Ekmek Festivali’nin son durağı Kahramankazan oldu. Kahramankazan Belediyesi’nin ev sahipliğinde belediye piknik alanında gerçekleştirilen festivale Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz ile Ankara’da yaşayan Elazığlılar katıldı. Ankara’da yaşayan Elazığlıların yoğun ilgi gösterdiği festival kapsamında birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirildi. Folklor ekibi Elazığ yöresine ait halk oyunu gösterilerini sergiledi. Folklor ekibi izleyenlerden büyük alkış aldı.

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İkramlar Başkan Oğuz’dan

Başkan Oğuz, burada pişirilen peynirli ekmekleri vatandaşlara ikram etti. Festivale katılanlar eğlenceli dakikalar geçirirken, pişirilen lezzetli peynirli ekmeklerin tadına baktı. Oğuz burada vatandaşlarla sohbet ederek, hal hatırlarını sormayı ihmal etmedi. Oğuz, geleneksel olarak düzenlenen bu anlamlı festivale ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Ankara’da yaşayan Elazığlı hemşehrilerimiz ile bir araya gelip, festival coşkularına ortak olduk. Böylesine anlamlı etkinlikler birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirirken, farklı kültürlerden vatandaşlarımız arasındaki iletişimi de güçlendiriyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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