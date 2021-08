Kahramankazan'da canlı hayvan pazarı kuruluyor

Kahramankazan Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren hayvan yetiştiricilerinin büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını, modern bir ortamda alıcılarla buluşturabileceği canlı hayvan pazarı kurulması için kolları sıvadı.

Kahramankazan Belediyesi, çiftçi ve hayvan yetiştiricilerine yönelik yaptığı desteklemeleri sürdürüyor.

Kahramankazan Belediyesi bu kapsamda etiyle meşhur olan ilçede hayvan yetiştiricilerinin yıllardan

bu yana beklediği bir canlı hayvan pazarı kurulması için harekete geçti.

Yetiştiricilerle fikir alışverişi

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, vaatleri arasında bulunan canlı hayvan pazarının ilçeye

kazandırılması için hayvan yetiştiricileri ile bir araya geldi. Oğuz burada, hayvan yetiştiricilerinin canlı

hayvan pazarını uzun zamandan bu yana büyük bir sabırsızlıkla beklediğini bildiklerini belirterek, bu

pazarın en kısa sürede ilçeye kazandırılmasını sağlayacaklarını ifade etti. Canlı hayvan pazarının

yetiştiricilerle yapılacak istişareler sonucunda kurulacağının altını çizen Oğuz, yetiştiricilerle fikir

alışverişinde bulundu. Yetiştiricilerin öneri ve isteklerini not alarak dinleyen Oğuz, pazarın

yetiştiricilerin ve alıcıların konforu için her ayrıntının düşünülerek inşa edileceğini söyledi. Canlı

hayvan pazarının Günbaşı Mahallesi’nde yaklaşık 25 dönümlük bir alan üzerine inşa edileceğini ifade

eden Oğuz, kurulum çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlanacağını kaydetti. Sanayinin yanı sıra

bir tarım ve hayvancılık ilçesi olan Kahramankazan’da imkânları ölçüsünde çiftçi ve hayvan

yetiştiricilerinin her zaman yanında olduklarını söyleyen Oğuz, “Tarım ve hayvancılık üretim demek,

hayat demek, can demek. Bunun farkındayız ve onun için daha önce olduğu gibi çiftçi ve

üreticilerimize elimizden gelen desteği sonuna kadar vermeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Aynı çatı altında buluşturacak

Canlı hayvan pazarı sayesinde yetiştiriciler büyük emeklerle yetiştirdikleri büyükbaş ve küçükbaş

hayvanlarını, modern ve hijyenik bir ortamda alıcılarla buluşturma imkânına kavuşacak. Yetiştiricilerin

yanı sıra ilçe ekonomisine de önemli katkılar sağlayacak canlı hayvan pazarı, Kahramankazan’a önemli

bir değer katacak. Böylece hayvan yetiştiricileri ve alıcılar aynı çatı altında buluşmuş olacak.

Tarım ve hayvancılığa dev destek

Kahramankazan Belediyesi, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında çiftçilere yüzde 50 hibe oranıyla toplamda 3

milyon 200 bin adet domates, salatalık, biber ve patlıcan fidesi dağıtmıştı. Belediyenin bir diğer

desteklemesi ise ilçenin meşhur Ova Kavunu’nun üretimini yeniden canlandırmak için çiftçilere yüzde

100 hibe oranıyla yaptığı tohum, ilaç ve ekipman desteği olmuştu. Ankara’da bir ilke imza atan

Kahramankazan Belediyesi, koyunların mikroplardan ve parazitlerden temizlenmesini sağlayan Mobil

Koyun Banyoluğu hizmetini başlatmıştı. Belediye ayrıca, pandemi nedeniyle çiftçilerin elinde kalan

yaklaşık 150 ton soğan ve patatesi de satın alarak ihtiyaç sahiplerine dağıtmıştı. Son olarak ise

başvuruda bulunan tüm çiftçilere 500’er TL’lik mazot desteği vereceğini duyuran belediye,

önümüzdeki günlerde bu desteklemeyi çiftçilere verecek.

Rüyamız gerçek oluyor

Hayvan yetiştiricileri de canlı hayvan pazarını yıllardan bu yana büyük bir sabırsızlıkla beklediklerini

ifade ederek, projeden oldukça memnun olduklarını söyledi. Canlı hayvan pazarı kurulması

kararından dolayı Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’a teşekkür eden yetiştiriciler, “Bizim

için adeta bir rüya olan hayvan pazarı sektör için oldukça önemli bir uygulama. Rüyamız

gerçekleşeceği için çok mutluyuz. Böylece bin bir emek harcayarak yetiştirdiğimiz büyükbaş ve

küçükbaş hayvanlarımızı alıcılarla modern bir pazarda buluşturacağız. İlçe ekonomisine büyük katkı

sunacak bu uygulama ile yetiştiricilerimizde önemli bir gelir sağlayacak. İlçedeki hayvancılığı teşvik

eden bu uygulamanın hayata geçirilmesini büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz” diye konuştu.