Kahramankazan'da canlı hayvan pazarı kuruluyor

Kahramankazan Belediyesi, çiftçi ve hayvan yetiştiricilerine yönelik yaptığı desteklemeleri sürdürüyor.
Kahramankazan Belediyesi bu kapsamda etiyle meşhur olan ilçede hayvan yetiştiricilerinin yıllardan
bu yana beklediği bir canlı hayvan pazarı kurulması için harekete geçti.
Yetiştiricilerle fikir alışverişi
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, vaatleri arasında bulunan canlı hayvan pazarının ilçeye
kazandırılması için hayvan yetiştiricileri ile bir araya geldi. Oğuz burada, hayvan yetiştiricilerinin canlı
hayvan pazarını uzun zamandan bu yana büyük bir sabırsızlıkla beklediğini bildiklerini belirterek, bu
pazarın en kısa sürede ilçeye kazandırılmasını sağlayacaklarını ifade etti. Canlı hayvan pazarının
yetiştiricilerle yapılacak istişareler sonucunda kurulacağının altını çizen Oğuz, yetiştiricilerle fikir
alışverişinde bulundu. Yetiştiricilerin öneri ve isteklerini not alarak dinleyen Oğuz, pazarın
yetiştiricilerin ve alıcıların konforu için her ayrıntının düşünülerek inşa edileceğini söyledi. Canlı
hayvan pazarının Günbaşı Mahallesi’nde yaklaşık 25 dönümlük bir alan üzerine inşa edileceğini ifade
eden Oğuz, kurulum çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlanacağını kaydetti. Sanayinin yanı sıra
bir tarım ve hayvancılık ilçesi olan Kahramankazan’da imkânları ölçüsünde çiftçi ve hayvan
yetiştiricilerinin her zaman yanında olduklarını söyleyen Oğuz, “Tarım ve hayvancılık üretim demek,
hayat demek, can demek. Bunun farkındayız ve onun için daha önce olduğu gibi çiftçi ve
üreticilerimize elimizden gelen desteği sonuna kadar vermeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.
Aynı çatı altında buluşturacak
Canlı hayvan pazarı sayesinde yetiştiriciler büyük emeklerle yetiştirdikleri büyükbaş ve küçükbaş
hayvanlarını, modern ve hijyenik bir ortamda alıcılarla buluşturma imkânına kavuşacak. Yetiştiricilerin
yanı sıra ilçe ekonomisine de önemli katkılar sağlayacak canlı hayvan pazarı, Kahramankazan’a önemli
bir değer katacak. Böylece hayvan yetiştiricileri ve alıcılar aynı çatı altında buluşmuş olacak.
Tarım ve hayvancılığa dev destek
Kahramankazan Belediyesi, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında çiftçilere yüzde 50 hibe oranıyla toplamda 3
milyon 200 bin adet domates, salatalık, biber ve patlıcan fidesi dağıtmıştı. Belediyenin bir diğer
desteklemesi ise ilçenin meşhur Ova Kavunu’nun üretimini yeniden canlandırmak için çiftçilere yüzde
100 hibe oranıyla yaptığı tohum, ilaç ve ekipman desteği olmuştu. Ankara’da bir ilke imza atan
Kahramankazan Belediyesi, koyunların mikroplardan ve parazitlerden temizlenmesini sağlayan Mobil
Koyun Banyoluğu hizmetini başlatmıştı. Belediye ayrıca, pandemi nedeniyle çiftçilerin elinde kalan
yaklaşık 150 ton soğan ve patatesi de satın alarak ihtiyaç sahiplerine dağıtmıştı. Son olarak ise
başvuruda bulunan tüm çiftçilere 500’er TL’lik mazot desteği vereceğini duyuran belediye,
önümüzdeki günlerde bu desteklemeyi çiftçilere verecek.
Rüyamız gerçek oluyor
Hayvan yetiştiricileri de canlı hayvan pazarını yıllardan bu yana büyük bir sabırsızlıkla beklediklerini
ifade ederek, projeden oldukça memnun olduklarını söyledi. Canlı hayvan pazarı kurulması
kararından dolayı Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’a teşekkür eden yetiştiriciler, “Bizim
için adeta bir rüya olan hayvan pazarı sektör için oldukça önemli bir uygulama. Rüyamız
gerçekleşeceği için çok mutluyuz. Böylece bin bir emek harcayarak yetiştirdiğimiz büyükbaş ve
küçükbaş hayvanlarımızı alıcılarla modern bir pazarda buluşturacağız. İlçe ekonomisine büyük katkı
sunacak bu uygulama ile yetiştiricilerimizde önemli bir gelir sağlayacak. İlçedeki hayvancılığı teşvik
eden bu uygulamanın hayata geçirilmesini büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz” diye konuştu.
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