Kahramankazan'da Çevreci müteahhitlere ödül verildi

Kahramankazan Belediyesi, ilçede yaptıkları binalarda dış estetiğe önem vererek, çevre düzenlemesini iyi tasarlayan müteahhitleri ödüllendirdi.

Kahramankazan Belediye Meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 5 kişilik Çevre ve Şehircilik Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmede, 2019 yılında yapı kullanma izin belgesi alarak yaptıkları binalarda çevre düzenlemesine, dış estetiğe, güzel ve modern görüntüye önem veren müteahhitler belirlendi. Komisyonun değerlendirmesinde modern mimari görüntüye sahip, kullanılan renkler, malzeme kalitesi ve mimari bütünlüğe sahip ilk 3 bina Kahramankazan’ın en güzel binaları olarak ödüle layık görüldü.

Binaların mimar ve müteahhitleri Belediye Meclisi’nin Şubat Ayı toplantısında teşekkür belgesi ile ödüllendirildi. Değerlendirme sonucunda 1. Zekeriya Aktaş, 2. Ebubekir Şimşekoğlu, 3. Latif Bilgin olurken, Mine İlhan da mansiyon ödülüne layık görüldü. Dereceye giren müteahhitler ödüllerini Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve belediye meclis üyelerinin elinden aldı.

Örnek yapılar için

Başkan Oğuz, ödül almaya hak kazanan müteahhitleri tebrik ederek, ’’Sürekli göç alan ve gelişen bir ilçeyiz. Bu açıdan yalnızca Ankara’da da değil Türkiye’de de inşaat hareketliliğinin en yoğun olarak yaşandığı bir potansiyele sahibiz. Belediye meclisimizde oluşturduğumuz bu komisyon vasıtasıyla, yapılan binaların gerek mimarisi gerek çevre düzenlemesi olarak örnek teşkil etmesini hedefledik. Bunu sağlayan müteahhit arkadaşlarımızı ödüllendirdik. Komisyonumuza ve müteahhit arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum’’ diye konuştu

