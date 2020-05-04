Kahramankazan'da çiftçilere 1 milyon sebze fidesi dağıtılacak

Kahramankazan Belediyesi, çiftçi ve üreticilere yönelik geçen yıl başlattığı 1 milyon sebze fidesi desteği uygulamasını bu yıl da sürdürüyor.

Kahramankazan Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilere yönelik her yıl verdiği sebze fidesi desteğini geçen yıl vermemesi üzerine, ilçedeki çiftçi ve üreticilerin mağdur olmaması için harekete geçmişti. Belediye bu kapsamda, 1 milyon sebze fidesini yüzde 25 hibe destekli olarak çiftçilerle buluşturmuştu. Kahramankazan Belediyesi yaptığı bu destekleme ile geçen yıl Ankara’da çiftçilere fide desteğinde bulunan tek belediye olmuştu.

500 çiftçi yararlanacak

Kahramankazan Belediyesi, yoğun bir tarım potansiyeline sahip olan ilçedeki çiftçi ve üreticilere yönelik verdiği sebze gidesi desteğini bu yıl da sürdürecek. Bu doğrultuda harekete geçen belediye, çiftçilerden gelen talepleri topladı. Kahramankazan Belediyesi’ne fide desteğinden yararlanmak isteyen yaklaşık 500 çiftçi ve üretici başvurdu. Müracaat eden çiftçilere bu kapsamda, 1 milyon adet domates, salatalık, biber ve patlıcan fidesi yüzde 50 hibe destekli olarak dağıtılacak.

Büyükşehir mağdur etti

Kahramankazan Belediyesi ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağını duyurduğu domates fidesi desteği için başvuruda bulunan, ancak Büyükşehir Belediyesi’nin istedikleri fide cinsini kendilerine vermemesi sonucu mağduriyet yaşayan çiftçilerin imdadına da yetişti. Büyükşehir Belediyesi’nden istedikleri domates fidesi cinsini alamayan yaklaşık 40 çiftçi, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’dan yardım istedi. Başkan Oğuz bunun üzerine, Büyükşehir Belediyesi’nin mağdur ettiği çiftçilere yardımcı olmak için harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi’nin mağdur ettiği yaklaşık 40 çiftçiye de bu kapsamda istedikleri cins domates fidesi desteğinde bulunulacak. Kahramankazan Belediyesi böylece, çiftçilerin mağduriyet yaşamasının önüne geçmiş olacak.

İkinci kez mağduriyetten kurtulduk

Kahramankazanlı çiftçiler, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerini mağdur ettiğini, ancak yine yardımlarına Kahramankazan Belediyesi’nin koştuğunu söyledi. Kahramankazan Belediyesi’nin yaptığı bu destekleme ile mağdur olmaktan ikinci kez kurtulduklarını anlatan çiftçiler, “Bizlere iki yıldır sebze fidesi desteği vererek, asla yalnız bırakmayan Kahramankazan Belediye Başkanımız Serhat Oğuz ve belediyemize teşekkür ediyoruz” dedi. Çiftçiler ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin istedikleri cins domates fidesinin kendilerine vermemesine ilişkin olarak, “Büyükşehir yetkilileri bizlere önce istediğimiz cins fideyi vereceğini söyledi, biz de tüm hazırlığımızı ona göre yaptık. Ancak daha sonra istediğimiz cins fidenin verilmeyeceğini, bunun yerine başka bir cins fidenin verileceğini bizlere söylediler. Ama biz hazırlığımızı kendi istediğimiz cins fideye göre yaptığımız için mağdur olduk. Eğer Kahramankazan Belediyesi imdada yetişmeseydi büyük sıkıntı yaşayacaktık” diye konuştu.

Çiftçimizin her zaman yanındayız

Kahramankazan Belediye Başkanı Başkan Serhat Oğuz, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl çiftçilere verdiği fide desteğini geçtiğimiz yıl gerçekleştirmemesi üzerine kolları sıvadıklarını anlatarak, “Çiftçilerimizin bundan mağdur olmaması için geçen yıl fide desteğini biz vermiştik. Yine bu yıl da çiftçilerimize 1 milyon fide desteğinde bulunuyoruz. Geçen yıl yüzde 25 hibe oranıyla vermiştik, bu yıl yüzde 50 hibe oranıyla veriyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bu destekleme devam edecek. İnşallah gelecek sene hibe oranını yüzde 75’e hatta yüzde 100’e çıkaracağız” dedi. Oğuz, fideleri önümüzdeki günlerde çiftçilerle buluşturacaklarını söyledi. Kahramankazan’ın tarım ve hayvancılık alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Oğuz, çiftçi ve üreticilerin her zaman yanlarında olacaklarını ve kendilerine ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini vurguladı.

