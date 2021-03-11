Kahramankazan’da “çınarlar” unutulmadı 

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un eşi Nergiz Oğuz, Miraç Kandili dolayısıyla ilçedeki dede ve nineleri ziyaret ederek, hayır dualarını alıp kandil simidi ikram etti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un öğretmen eşi Nergiz Oğuz, Miraç Kandili dolayısıyla anlamlı ziyaretler gerçekleştirdi. Nergiz Oğuz, ziyaretleri kapsamında Soğulcak, Tekke ve Çalta mahallelerinde yaşayan dede ve nineleri bu anlamlı günde yalnız bırakmadı. Oğuz, maske ve mesafe kurallarına dikkat ederek gerçekleştirdiği ziyaretlerde, kandillerini tebrik ettiği dede ve ninelerin hayır dualarını aldı. Oğuz, dede ve ninelere kandil simidi ve çeşitli hediyeler ikram etti. Oğuz, ziyaretlerinde yaşlı vatandaşların bir ihtiyaçlarının olup olmadığını da yerinde denetledi. Belediye ekipleri de, yaşlı vatandaşlara yıl boyunca sıcak yemekten ev temizliğine, sağlık hizmetinden ulaşım hizmetine kadar ihtiyaç duydukları birçok konuda hizmet veriyor.

"Asla yalnız bırakmıyoruz"

Dede ve nineler ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Nergiz Oğuz da, ilçelerinde yaşayan tüm kesimleri olduğu gibi nine ve dedeleri de asla yalnız bırakmadıklarını belirterek, “Bu mübarek günde büyüklerimizi yalnız bırakmayarak, hayır dualarını aldık.

Ziyaretlerimizi aralıksız olarak sürdürüyoruz. Ziyaretlerimizde ayrıca, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi'nin selamlarını iletiyoruz. Hemşehrilerimizin bizleri görünce ve bu selamları alınca yüzlerindeki mutluluğu görmek bizleri çok mutlu ediyor” diye konuştu.

Vatandaşlara kandil simidi ikramı

Kahramankazan Belediyesi ayrıca, Miraç Kandili dolayısıyla ilçedeki camilerde vatandaşlara kandil simidi ikram etti.