Kahramankazan’da çocuklar dolu dolu tatil yapıyor

Kahramankazan’da çocuklar; tatillerini tiyatro, sinema, kültür sanat atölyeleri, sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi gezisi gibi birçok etkinlikle dolu dolu geçiriyor.

Kahramankazan’da çocuklar; tatillerini tiyatro, sinema, kültür sanat atölyeleri, sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi gezisi gibi birçok etkinlikle dolu dolu geçiriyor. İlçedeki veliler ise, “Öğretmen bir başkandan da böyle güzel bir tatil dönemi beklenirdi” diyor.

Kahramankazan Belediyesi çocukların tatil dönemlerinde kaliteli zaman geçirebilmeleri için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Kendisi de Edebiyat Öğretmeni olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, çocuklara hassasiyetini her fırsatta göstermeye devam ediyor. Tatilde çocuklar ilçede tiyatro, sinema, kültür sanat atölyeleri, müze gezileri ve hayvanat bahçesi gezisi gibi etkinliklere katılıyor. Başkan Oğuz, “Yarınlarımız olan yavrularımız için ne yapsak az. Tatillerini kaliteli şekilde değerlendirmelerini sağlamak için böyle bir program hazırladık” diyor.

TATİL İÇİN ÖZEL PROGRAM HAZIRLANDI

Kahramankazan Belediyesi çocukların tatili iyi geçirmesi kapsamında hazırladığı programda aileleri ile birlikte Türk sinemasının unutulmaz filmi ‘Hababam Sınıfı’nı izletti. Ardından yine çocuklar internet çağında anlamlı bir tiyatro olan ‘Malum Alem İnternet’ adlı tiyatro oyununu izledi. Yine bu kapsamda Başkent’in doğal güzellikleri ve tarihi değerleri ile ünlü Çamlıdere’ye giden 200 öğrenci, ilçede gezi yapıp müzeleri ziyaret etti.

KÜLTÜR SANAT ATÖLYELERİNDE ÇALIŞTILAR

Yine dolu dolu tatil etkinlikleri kapsamında öğrenciler, Kahramankazan Belediyesi Gençlik Merkezi’nde origami (kağıt katlama sanatı) eğitimi, resim çalışmaları ile müzik aletleri atölyesi çalışmalarına katılıyor. Ayrıca manevi değerlerin kazandırılması kapsamında çocuklar Hz. Muhammed (SAV)’in çocuklarla iletişimi konulu söyleşilere de katılıyor. Böylece hem fiziksel hem manevi olarak çocuklar tatillerini değerlendirmiş oluyor

DERSLER TEKRAR EDİLİYOR

Çocuklar dönem boyunca gördükleri dersleri unutmamak ve yeni eğitim öğretim dönemine daha iyi hazırlanmak için ders tekrarlarına katılıyor. Bu tekrarlardan sonra sınava giren çocuklar, durum değerlendirmesiyle beraber eksiklerini görerek derslerine daha iyi hazırlanıyor.

BAŞKAN OĞUZ: ÇOCUKLAR İÇİN NE YAPSAK AZ

Hazırlanan bu etkinlikler kapsamında konuşan ve aynı zamanda kendisi de bir eğitimci olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ise, “Yarınlarımız olan yavrularımız için ne yapsak az. Onların daha kaliteli bir eğitim alması için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bu kapsamda onlara hem bir karne hediyesi vermek, hem de yarıyıl tatillerini kaliteli şekilde değerlendirmelerini sağlamak için böyle bir program hazırladık. Tüm çocuklarımızı eğitim dönemi boyunca harcadıkları çaba için kutluyorum. Tatillerini en iyi şekilde geçirmelerini temenni ediyorum” diye konuştu.

ÇOCUKLARA HAYVANSEVERLİK AŞILANIYOR

Tatil etkinlikleri kapsamında çocukların en sevdiği etkinlerden biri de Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ziyareti oluyor. Hayvan dostları ile bir araya gelen çocuklar, onlar hakkında merak ettiklerini veteriner hekimlere sorarak öğreniyor. Beslenmelerine ve bakımlarına şahit olduktan sonra minikler mama ve yem vererek hayvanlarla bir araya geliyor. Hayvan sevgisi aşılanan minikler büyük bir heyecanla onarla fotoğraf çektiriyor. Başkan Oğuz ise, “Çocuklarımız dünyayı ve yaşamı paylaştığımız dostlarımızı ziyaret ediyor. Hayvanseverlik aşılanıyor. Onlar hakkında bilgi ediniyor” diye konuştu.

ENGELSİZ KURSLAR

Yine eğitim konusunda büyük ağırlık veren Kahramankazan Belediyesi engelli vatandaşlar için de kurs çalışmalarına aralıksız devam ediyor. KAGEM’de verilen eğitimlerde engelliler müzik, resim, el sanatları eğitimi alıyor.

ÖNCE EĞİTİM SONRA İSTİHDAM

Kahramankazan Belediyesi eğitim ve istihdam konusunda da geçtiğimiz gün önemli bir çalışmaya imza attı. İŞKUR ve Kahramankazan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle “Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme” meslek edindirme kursu düzenlenecek. Yaklaşık iki ay sürecek kursu başarıyla tamamlayan 17-50 yaş arası kursiyerler yoğun bir sanayi bölgesi olan Kahramankazan’da yeni meslekleriyle daha rahat iş bulabilecek. İlk derslerin 3 Şubat’ta başlayacağı kursa, bugün yapılacak mülakatların ardından belirlenecek kursiyerler katılabilecek. 3 Şubat’tan 17 Nisan’a kadar sürecek olan kurslarda kursiyerler günlük 30 TL kurs ücreti ödenecek. Buna ek olarak kursiyerler kurs aldıkları süre boyunca sigorta kapsamına alınacak.

Erkal Erdoğan/İLKSAYFA

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