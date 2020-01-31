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Kahramankazan'da çocuklar tatillerini sporla geçiriyor

Kahramankazan Belediyesi’nin, öğrencilerin yarıyıl tatilini en verimli şekilde geçirmesi düzenlediği ve birbirinden renkli etkinliklerin yer aldığı program tüm hızıyla sürüyor.
Kahramankazan'da çocuklar tatillerini sporla geçiriyor

Bu kapsamda bediyenin spor tesislerini gezerek spor konusunda bilgilendirilen öğrenciler bocce, dart ve futbol oynadı.
Kahramankazan Belediyesi Gençlik Merkezi’nce düzenlenen programda öğrenciler, belediyenin spor tesislerini ziyaret etti. Spor eğitmenleri gözetiminde tesisleri gezen öğrencilere burada spor hakkında bilgi verildi. Eğitmenler ve tesis personelleri ayrıca, çocuklardan gelen soruları da yanıtladı. Eğitmenler eşliğinde spor alanlarına giren çocuklar burada bocce, dart ve futbol oynadı. Birbirinden renkli mücadelelerin yaşandığı karşılaşmalarda çocukların neşesine diyecek yoktu. Öğrenciler daha sonra eğitmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Spor sevgisi aşılandı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, öğrencilerin yarıyıl tatillerinde hem eğlenmeleri hem de öğrenmeleri için dolu dolu bir program hazırladıklarını belirterek, “Yavrularımızla bu doğrultuda sağlıklı bir yaşanın vazgeçilmezi olan spor konusunda bilgilenmeleri ve onlara spor sevgisini aşılamak için spor tesislerimizi ziyaret Burada çocuklarımıza spor ve spor dalları hakkında bilgi vererek, spor sevgisini aşılamaya çalıştık. Tatil süresince etkinliklerimiz sürecek. Her şey çocuklarımız için” diye konuştu.
 

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