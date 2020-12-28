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Kahramankazan'da denetimler sıklaştı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Halkın sağlığı ve huzuru en önemli önceliğimiz. Denetimlerimizi vatandaşlarımızın yeni yılı güven içinde karşılamaları amacıyla yapıyoruz” dedi.
Kahramankazan'da denetimler sıklaştı

Kahramankazan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yeni yıla sayılı günler kala özellikle alkol ve tütün satışı yapılan iş yerleri başta olmak üzere ilçe genelinde denetimler yapılıyor. Vatandaşların daha güvenli alışveriş yapabilmeleri için denetimlerini aralıksız sürdüren zabıta ekipleri, iş yerlerinin genel temizliği, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları, satılan ürünlerin orijinalliği başta olmak üzere tüm konularda iş yerlerini denetliyor. Bu kapsamda ayrıca, maske, mesafe ve temizlik kuralları da denetleniyor.

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Halkımızın sağlığı önceliğimiz
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, halkın sağlığı ve huzurunun en önemli öncelikleri olduğunu belirterek, zabıta ekiplerinin denetimlerinin de vatandaşların yeni yılı güven içinde karşılamaları amacıyla yapıldığını söyledi. Görevlerinin başında olduklarını belirten Oğuz, “Yılbaşı dolayısıyla bazı iş yerlerinin denetimi özel bir önem taşıyor. Denetimlerdeki amacımız yılbaşı dolayısıyla vatandaşın alışverişlerinde suiistimal gösteren kişi ve işletmeleri uyarmak ve ikaz etmek. Yaptığımız denetimlerde işletme sahiplerinden sorumlulukları konusunda daha dikkatli ve titiz olmalarını rica ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutlar, saygı ve sevgilerimi sunarım.”

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