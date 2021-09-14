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Kahramankazan'da doğalgaz için ilk adım

Kahramankazan’ın İmrendi ve Orhaniye köylerine (mahalleleri) doğalgaz hattı döşenmesi için çalışmalar düzenlenen törenle başladı. 
Kahramankazan'da doğalgaz için ilk adım

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan’da doğalgaz olmayan köylere de doğalgaz gelmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Köylerimiz doğalgaza kavuşsun diye ilgili kuruluştan almamız gereken 5 milyon TL’lik kazı tahrip bedeline çizik attık. Değil 5 milyon, 15 milyona da çizik atarız. Bunu Ankara’da yapan ilk belediyeyiz” dedi. 

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Kahramankazan’ın İmrendi ve Orhaniye mahallelerinin doğalgazla buluşması için ilk adım atıldı. Doğalgaz hattı döşeme çalışmaları düzenlenen törenle başladı. Törene Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, belediye meclis üyeleri, Başkentgaz şirketi yetkilileri ile mahalle sakinleri katıldı. Törenin ardından mahalleye doğalgaz hattı döşenmesi için çalışmalar başladı. Bu kapsamda ilk boru, hat başlangıcında toprağa “yatırıldı.” Başkan Oğuz, hattın ilk füzyon kaynağını yaparak, çalışmaların başlangıcını yaptı. Başkan Oğuz ve beraberindekiler daha sonra çalışmaları yerinde inceleyerek, doğalgaz hattı döşenecek bölgeyi gezdi. Oğuz programın ardından mahalle sakinleriyle sohbet etti.

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5 milyona çizik attık

Başkan Oğuz, çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının ardından, İmrendi ve Orhaniye köylerinin doğalgaza kavuşacağını belirterek, "Biz Kahramankazanlı hemşehrilerimizin konforu için elimizden geleni yapıyoruz ve ilgili kurum ve kuruluşlara tüm kolaylıkları sağlıyoruz. Bu kapsamda alacağımız olan 5 milyon TL’lik kazı tahrip bedeline çizik attık. Neden çizik atıyoruz, köylerimiz doğalgaza kavuşsun diye. Köylerimize doğalgaz gelsin diye Kahramankazan Belediyesi olarak değil 5 milyon, 15 milyona da çizik atarız. Bunu Ankara’da yapan ilk belediyeyiz. Mahallelerimize sakinlerimize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. İlçelerinde doğalgaz olmayan köylere de doğalgaz gelmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Oğuz, “İnşallah önümüzdeki süreçte tüm köylerimiz doğalgaza kavuşacak” dedi. Mahalle sakinleri de, emeği geçenlere teşekkür ederek, çalışmaların tamamlanmasının ardından doğalgaz kullanmaya başlayacakları için mutlu olduklarını ifade etti.
 

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