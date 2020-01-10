  • BIST 118.664
  • Altın 294,830
  • Dolar 5,8693
  • Euro 6,5257
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -6 °C
»

Kahramankazan'da farkındalık oluşturmak için “Beyaz Baston” etkinliği düzenlendi

Kahramankazan Belediyesi’nce “Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası” dolayısıyla anlamlı bir program düzenlendi. 
Kahramankazan'da farkındalık oluşturmak için “Beyaz Baston” etkinliği düzenlendi

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve davetliler, programın bazı bölümlerini, farkındalık oluşturmak amacıyla kendilerine dağıtılan göz bantlarıyla takip etti. 
Kahramankazan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından “Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası” dolayısıyla bir program gerçekleştirildi. Kahramankazan Belediyesi Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleştirilen programa, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ile görme engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Davetlilerin gözleri kapatıldı

Program kapsamında engelli bireylerin yaşadıkları zorlukları anlatabilmek ve farkındalık sağlamak amacıyla davetlilere göz bandı dağıtıldı. Göz bandını takan davetliler program kapsamında düzenlenen etkinliklerin bir kısmını bu şekilde takip etti. Program kapsamında ayrıca, davetlilerin de yer aldığı çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

farkindalik-saglamak-icin-goz-bandi-taktilar-(6).jpg

Engelleri birlikte aşıyoruz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bu önemli haftada böylesine anlamlı bir programı gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Yaşadığımız bu hayatı engelli bireylerle birlikte omuzladığımızın unutulmaması gerektiğinin altını çizen Oğuz, programın da bu anlamda farkındalık yaratmak için düzenlendiğini söyledi. Belediye olarak engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini artırmak için çok sayıda çalışmalar yürüttüklerini aktaran Oğuz, “Yürüttüğümüz tüm hizmetlerde ve her noktada engelli kardeşlerimizin önündeki engelleri kaldırmak için hemen harekete geçiyoruz. Kahramankazan’da engelleri hep birlikte aşıyoruz” dedi. Görme yetisini kaybetmiş olmasına rağmen, öne çıkan başka özellikleriyle kendisini topluma kabul ettirmiş Cemil Meriç, Aşık Veysel gibi önemli insanların bulunduğunu ifade eden Oğuz, engelsiz yaşam merkezinde engelli bireylerin topluma kazandırılması noktasında önemli çalışmalar yürüttüklerini anlattı. 

Engelsiz kafe yakında açılıyor

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’de düzenledikleri programda, ilçelerinde yalnızca engelli bireylerin çalışacağı ve tüm gelirinin yine engelli bireylere verileceği bir Engelsiz Kafe açacaklarının müjdesini verdiğini anımsatan Oğuz, yakın zaman içinde bu kafeyi hizmete açacaklarını kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pursaklar’da minik öğrenciler sevimli dostlarını unutmadı10 Ocak 2020 Cuma 00:57
  • Mamak’ta sahne sanatları akademisi açılıyor10 Ocak 2020 Cuma 00:55
  • Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz hasta vatandaşları unutmadı10 Ocak 2020 Cuma 00:50
  • Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek otostopçu öğrencileri evlerine bıraktı 10 Ocak 2020 Cuma 00:45
  • Gölbaşı'nda atıklar sanata dönüşüyor10 Ocak 2020 Cuma 00:43
  • Cansuyu İdlib'e 125 Tondan oluşan yardım götürdü10 Ocak 2020 Cuma 00:41
  • Altındağlı 400 çocuğa kışlık mont hediye edildi10 Ocak 2020 Cuma 00:37
  • Etimesgut'ta basketbol şenliği10 Ocak 2020 Cuma 00:04
  • Mamak'ta 5.5 bin kişiye evde sağlık 09 Ocak 2020 Perşembe 00:37
  • Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: "Yüzme bilmeyen kalmasın"09 Ocak 2020 Perşembe 00:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti