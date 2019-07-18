Kahramankazan'da fide desteği devam edecek

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Kahramanakazan Belediyesi olarak çiftçilerimizin, hayvancılık faaliyetleriyle uğraşan tüm kardeşlerimizin her zaman yanlarındayız, her zaman destekçisiyiz” dedi.

Kahramankazan’da ekimi yapılan alternatif yem bitkisi sorgun sudan otunun hasat etkinliği düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Kahramankazan Kınık Köyü’nde gerçekleştirilen etkinliğe Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, İlçe Ziraat Odası Başkanı Ahmet Öztürk ile çok sayıda çiftçi katıldı.

Desteğimiz artarak devam edecek

Başkan Oğuz, burada yaptığı konuşmada, ilçenin tarım ve hayvancılık açısından önemli bir potansiyeli barındırdığını belirterek, “Kahramanakazan Belediyesi olarak çiftçilerimizin, hayvancılık faaliyetleriyle uğraşan tüm kardeşlerimizin her zaman yanlarındayız, her zaman destekçisiyiz. Onlara elimizden gelen desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Oğuz ayrıca, geçtiğimiz günlerde ilçedeki çiftçilere yönelik verdikleri sebze fidesi desteğini anımsatarak, “Çiftçilerimize yönelik, domates, salatalık, biber ve patlıcan fidesi desteği verdik. Bu fideler arasında 5 ayrı biber ve 3 ayrı domates çeşidinin fidesi yer almıştı. Bu kapsamda 1 milyon fideyi ilçedeki çiftçilerimizle buluşturmuştuk. İnşallah bunu önümüzdeki yıllarda artarak devam ettireceğiz” dedi.

Çiftçilerle tarlaya girdi

Başkan Oğuz ve beraberindekiler törenin ardından, sorgun sudan otu ekimi yapılan tarlalara girerek, burada incelemelerde bulundu. Başkan oğuz burada çiftçilerle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti. Oğuz ve beraberindekiler alternatif yem bitkisini yakından inceledi.

