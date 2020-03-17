Kahramankazan'da fırsatçılara göz açtırılmıyor

Kahramankazan Belediyesi, koronavirüs nedeniyle oluşan panik havasında gıda ve hijyen ürünlerinin fahiş fiyatlarla satılmaması için denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

Zabıta ekipleri, market, pazar yeri, gıda, hijyen ve tüketim maddesi satılan tüm iş yerlerini mercek altına aldı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un talimatıyla harekete geçen zabıta ekipleri, koronavirüs nedeniyle oluşan panik havasında gıda ve hijyen ürünlerinin fahiş fiyatlarla satılmaması için denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda rutin olarak yaptıkları denetimleri artırarak, 7/24 esasına göre çalışan ekipler, fırsatçılık yapılmasına izin vermiyor. Ekipler ilçe genelinde bulunan market, pazar yeri, gıda, hijyen ve ihtiyaç maddesi satışı yapılan tüm iş yerlerini ayrıntılı olarak denetliyor. İş yerlerinde ruhsat, fatura, etiket kontrolü yapan ekipler, ayrıca ürünlerin sağlıklı olup olmadığını denetliyor. Denetimlerde ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları karşılaştırılıyor. Reyon fiyatıyla kasa fiyatı farklı çıkar ise kanun gereği tespit tutanağı tutularak, cezai işlem yapılması için gerekli işlemler uygulanıyor.

Vatandaşımızı mağdur ettirmeyiz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, rutin olarak yapılan denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceğini ve vatandaşların mağdur edilmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

