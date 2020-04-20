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Kahramankazan'da hafta sonu 16 bin ekmek dağıtıldı

Kahramankazan Belediyesi, hafta sonu yapılan sokağa çıkma yasağı boyunca, 55 bin nüfuslu ilçede vatandaşlara 16 bin ücretsiz ekmek dağıttı. 
Kahramankazan'da hafta sonu 16 bin ekmek dağıtıldı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un da ekiplerle birlikte katıldığı dağıtımlarda, ekmekler ücretsiz olarak vatandaşların ayağına götürüldü.
Kahramankazan Belediyesi, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasakları süresince vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtımı uygulamasını bu hafta da sürdürdü. İlk sokağa çıkma yasağı uygulamasında vatandaşlara ücretsiz 30 bin ekmek dağıtan belediye, bu hafta sonu da görev başındaydı. 

Tüm talepler karşılandı

Kahramankazan Belediyesi, iki günlük sokağa çıkma yasağı açıklamasının hemen ardından evlerinde kalan vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak için harekete geçti. Bu kapsamda, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un talimatıyla sokağa çıkma yasağı süresince isteyen vatandaşlara evlerinde ücretsiz olarak ekmek dağıtımı yapacak ekipler oluşturuldu. 80 personel ve 25 araçtan oluşan ekipler, iki gün boyunca vatandaştan gelen talepleri topladı. Bu talebi karşılayan ekipler, 55 bin nüfuslu ilçede iki gün boyunca toplam 16 bin ekmeği vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. Böylece vatandaşlar evlerinden çıkmadan ekmek ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılamış oldu.

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Ekmeğimizi bölüşmeye devam

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İçişleri ekmek dağıtım sürecini bizzat organize etti. İlk olarak oluşturulan çağrı merkezinde vatandaşlardan gelen telefonlara bakan Oğuz, daha sonra ekiplerle birlikte ekmek dağıtımına katıldı. 
Bu zorlu süreçte, belediyelerinin tüm imkânlarını Kahramankazan halkı için sonuna kadar kullanmaya devam edeceklerini belirten Oğuz, 
“Aynı ilk sokağa çıkma yasağında olduğu gibi yine harekete geçerek, gelen talepleri topladık. Personellerimizle birlikte gelen talepleri karşılamak için sahadaydık. Canla başla çalışarak, en uzak mahallelerimiz de dahil olmak üzere tüm noktalara ulaşarak tüm talepleri karşıladık. 55 bin nüfuslu Kahramankazanımızda 2 gün boyunca 16 bin ekmeği ücretsiz olarak hemşehrilerimize ikram ettik. Ekmeğimizi bölüşmeye devam edeceğiz” diye konuştu. 

Vatandaştan teşekkür

Vatandaşlar, iki kez düzenlenen uygulamadan son derece memnun olduklarını belirterek, “Başkanımız Serhat Oğuz’a ve belediye ekiplerimize bu anlamlı davranışı için teşekkür ediyoruz” dedi.
 

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