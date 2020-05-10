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Kahramankazan’da hayırsever iş kadınından anlamlı bağış

İş kadını Deniz Ayhan, Kahramankazan Belediyesi’ne temizlik ürünleri bağışında bulundu. 
Kahramankazan’da hayırsever iş kadınından anlamlı bağış

Temizlik ürünleri üreten bir firmanın sahibi olan Ayhan, “Kahramankazan Belediyesi’nin bu süreçte yaptığı örnek yardım çalışmalarına bir katkı sunabilmek bizim için büyük mutluluk” dedi. 

Kahramankazan Belediyesi’nin, ilçe kaymakamlığının koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grupları ile birlikte büyük bir hassasiyetle gerçekleştirdiği yardımlara, hayırsever iş kadını Deniz Ayhan’dan destek geldi. Kahramankazan’da temizlik ürünleri üreten bir firmanın sahibi olan Ayhan, Ramazan ayı ve koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde ihtiyaç sahibi, hasta, bakıma muhtaç, gelir kaybına uğramış, dar gelirli ya da günlük gelirle geçimini sağlayan vatandaşlara yönelik yardımlar gerçekleştiren belediyeye temizlik ürünleri bağışında bulundu. Ayhan bu kapsamda belediyeye içerisinde 5’er litrelik 4 ayrı temizlik ürünün bulunduğu 800 koli temizlik ürünü bağışladı. Ayhan’ın yaptığı bağış, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere belediye yetkililerince teslim alındı.

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Yakından takip ediyoruz

Kahramankazan’da temizlik ürünleri üreten bir firmalarının bulunduğunu anlatan Ayhan, “Kahramankazan Belediyesi’nin bu süreçte yaptığı örnek yardım çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Serhat Oğuz’un bu konudaki hassas tavrını çok iyi biliyoruz. Biz de firma olarak bu örnek yardım çalışmalarına bir katkı sunmak istedik. Bu bizim için büyük bir mutluluk. Bize bu fırsatı verdiği için Başkanımıza ve belediyemize çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Bizim için övünç kaynağı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, temizlik malzemelerini inceleyerek, bu anlamlı davranışı nedeniyle Ayhan’a teşekkür etti. Başkan Oğuz, “Üzerine titreyerek, büyük bir hassasiyet gözeterek yaptığımız yardım çalışmalarının yakından takip edilmesi bizim için onur verici bir durum. Bu çalışmaların hayırseverler ve ilgili kişilerce takdir edilmesi ise bizim için ayrı bir övünç kaynağı. 55 bin nüfuslu ilçemizde, bu süreçte 4 bine yakın vatandaşımıza gıda kolisi yardımında bulunduk. 2 bin gıda kolisinin dağıtımını ise sürdürüyoruz. Dağıtımlar bittiğinde Ramazan ayı içerisinde 6 bin gıda kolisini hemşehrilerimizle buluşturmuş olacağız. İlk iki hafta uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasakları süresince yaklaşık 50 bin ekmeği, talep eden hemşehrilerimize ücretsiz olarak ikram ettik. 220 bin maskeyi hemşehrilerimize ücretsiz olarak dağıttık. Ayrıca 15 bin hijyen paketini de yine hemşehrilerimize ücretsiz olarak dağıttık. Bu zorlu süreç bitene kadar belediyemizin tüm imkânlarını hizmetkârı olduğumuz Kahramankazan halkı için sonuna kadar kullanacağız. Bu süreci birlikte aşacağız. Vefa Sosyal Destek Gruplarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz bu yardımlardan etkilenerek bu örnek davranışı sergileyen Deniz Hanım’a bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu. 
 

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