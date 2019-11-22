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Kahramankazan'da iş makinelerine özel durak

Kahramankazan Belediyesi, ilçede iş makinalarını kiralayan esnafların daha konforlu ve modern bir ortamda hizmet verebilmeleri için yeni bir durak oluşturdu. 
Kahramankazan'da iş makinelerine özel durak

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz tarafından açılan durak, esnafın ve vatandaşların tüm ihtiyaçları düşünülerek hazırlandı. 
Toplumun tüm kesimlerine dokunan çalışmalarıyla dikkati çeken Kahramankazan Belediyesi, örnek bir uygulamaya daha imza attı. Belediye, ilçede iş makinalarını kiralayan esnafların daha konforlu ve modern bir ortamda hizmet verebilmeleri için yeni bir durak oluşturdu. Durağın açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Törene Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İlçe Kaymakamı Engin Aksakal ile iş makinası kiralayan esnaf ve vatandaşlar katıldı. Başkan Oğuz ve beraberindekiler durağın açılış kurdelesini hep birlikte kesti. 

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Tüm ihtiyaçlar düşünüldü

Kahramankazan Belediyesi tarafından yapılan durak, esnafın ve buradan hizmet alacak vatandaşların tüm ihtiyaçları düşünülerek hazırlandı. Durakta mutfak, tuvalet, mescil, oturma salonu, araç parkı, çevre güvenliği için tel örgü ve kamera sistemi bulunuyor. Durak sayesinde ilçede değişik noktalara iş makinalarını park ederek müşteri bekleyen esnaf da artık araçlarını buraya park edecek. Böylece ilçede bu araçlardan dolayı oluşan yer sıkıntısının da önüne geçilmiş olacak.  Durağın yapılmasından hem esnaf hem de vatandaşlar memnun olduğunu belirterek, Başkan Oğuz’a teşekkür etti.

Tüm kesimleri düşünüyoruz

Başkan Oğuz, hizmet ve uygulamalarıyla tüm kesimlerin yanlarında olduklarını ifade ederek, “Bu durak da bunun göstergelerinden biri. İş makinası kiralayan esnaf kardeşlerimiz ve buradan hizmet alan vatandaşlarımız rahat edecek. Modern, konforlu ve güvenli bir ortamda bu faaliyetlerini sürdürecek. Esnafımıza, vatandaşlarımıza ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
Başkan Oğuz, törenin ardından duraktaki kepçelerden birine binerek, bur süre bu kepçeyi kullandı. 

  
 

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