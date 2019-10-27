Kahramankazan'da 'Kahraman' sıfatının verilmesinin 3. yılı kutlandı

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin engellenmesinin sembolü haline gelen Kahramankazan'a "kahraman" unvanı verilişinin 3’üncü yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı.

Yoğun katılım oldu

Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi’nde gerçekleştirilen kutlama programına Belediye Başkanı Serhat Oğuz, AK Parti Ankara Milletvekilleri Nevzat Ceylan ve Emrullah İşler, Kaymakam Engin Aksakal, ilçe protokolü, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Göz yaşlarını tutamadılar

Programı izleyen bazı şehit yakınları ve vatandaşların sinevizyon gösterimi sırasında göz yaşlarını tutamadıkları görüldü. Hüzün ve coşkunun bir arada yaşandığı program, aile fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Kahramankazan’da ne olmuştu?

Kahramankazanlılar, 15 Temmuz 2016'da FETÖ darbe girişiminin merkezi olan 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan (Akıncı Üssü) kalkarak sivil halkı, TBMM'yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16'ları engellemeye çalışırken, darbeci hainler tarafından açılan ateş sonucu 9 şehit, 92 gazi vermişti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, şehitler için Kuran-ı Kerim okundu. Etkinlikler kapsamında “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan 15Temmuz’a” konulu tiyatro oyunu sahnelenirken, ilçede 15 Temmuz gecesi yaşananların anlatıldığı sinevizyon gösterimi yapıldı. İlçe genelinde ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen 15 Temmuz konulu resim ve şiir yarışmasında dereceye giren resimlerden oluşan sergi açıldı. Ayrıca yine aynı yarışma kapsamında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan mesaj

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği mesajda davetlilerle paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilçe halkının 15 Temmuz’da gösterdiği kahramanlık ve unvan verilişinin yıl dönümünü kutlayan ifadelerini içeren mesaj davetliler tarafından uzun süre alkışlandı.

O geceyi anlattı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, programda yaptığı konuşmada, şehit yakınları, gaziler ve Kahramankazan’ın kahraman evlatları ile böylesine anlamlı bir günde bir arada olmaktan duyduğu onuru ifade etti. Oğuz, şunları kaydetti:

“Bugün hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda yaşıyoruz. Bir taraftan 3 yıl önce gerçekleştirilen hain darbe teşebbüsünde ilçemizde şehadete yürüyen 9 kardeşimizin ve tüm Türkiye’de şehit olan 252 vatandaşımızın hüznünü, diğer yandan da dünyada eşine az rastlanır bir direnişe imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Binlerce yıllık tarihinde sayısız istiklal ve istikbal mücadelesi veren milletimiz son olarak da 15 Temmuz’da FETÖ’nün hain darbe girişiminde bir kez daha kendi kaderini düşman ellere teslim etmedi. Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına kayıtsız kalmayan aziz milletimiz, o gece askeriyle, polisiyle, işçisiyle, memuruyla, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle tek vücut olmuş, ülkesine ve onuruna sahip çıktı. Bir ferdi olmaktan onur duyduğum Kahramankazan halkı da o gece tüm milletimiz gibi meydanlara indi. Kahramankazan halkı o karanlık gecede iradesine, demokrasisine, geleceğine sahip çıkmak için darbeci hainlerin komuta merkezi olan Akıncı Üssü’nden kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan savaş uçaklarına göğüslerini siper ederek hain darbecilere “DUR” dedi. Çiftçilerimiz umutlarını, bir yıllık emeklerini, devletin ve milletin geleceği için gözünü dahi kırpmadan ateşe vermek suretiyle, savaş uçaklarının iniş ve kalkışını engellemek için feda etti. Yine belediye ekiplerimiz traktör ve araç lastiklerini yaktı. Üssün elektriklerini keserek darbeci hainleri karanlığa gömdü. Tarihe altın harflerle geçen bu destanı yazan hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah’a şükürler olsun, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu hain girişimi atlatmasında Kahramankazanlıların feraset ve basireti önemli bir yer tutmuştur.”

Onurla taşıyacağız

Bu şanlı ve destansı direniş sonrasında ilçelerinin TBMM tarafından tüm partilerin oy birliği ile 'kahraman' unvanına layık görüldüğünü anımsatan Oğuz, “Bu unvan ilçemize tüm Türk Milleti’nin kahramanlığının bir sembolü olarak verildi. Bu unvanı ömrümüzün sonuna kadar onur ve gururla taşıyacağız. Bu vesileyle ilçemizin ‘kahraman’ unvanı verilmesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere dönemin Başbakanı Binali Yıldırım Beyefendi’ye, geçmiş dönem belediye başkanımız Sayın Lokman Ertürk’e, ilçemize “kahraman” unvanı verilmesine ilişkin ilk önergeyi veren değerli Milletvekilimiz Sayın Nevzat Ceylan’a ve tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi minnetle yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum” diye konuştu.

Göz yaşlarını tutamadılar

Programı izleyen bazı şehit yakınları ve vatandaşların sinevizyon gösterimi sırasında göz yaşlarını tutamadıkları görüldü. Hüzün ve coşkunun bir arada yaşandığı program, aile fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

15 Temmuz’da Kahramankazan’da ne olmuştu?

Kahramankazanlılar, 15 Temmuz 2016'da FETÖ darbe girişiminin merkezi olan 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan (Akıncı Üssü) kalkarak sivil halkı, TBMM'yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16'ları engellemeye çalışırken, darbeci hainler tarafından açılan ateş sonucu 9 şehit, 92 gazi vermişti. Kahramankazanlıların verdiği bu destansı mücadele sonrası, 25 Ekim 2016’da TBMM'deki tüm partilerin oy birliği ile Kazan ilçesi "kahraman" unvanına layık görülerek, ismi Kahramankazan olarak değiştirilmişti.

