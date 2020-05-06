  • BIST 98.738
  • Altın 387,919
  • Dolar 7,0901
  • Euro 7,6869
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 8 °C
»

Kahramankazan’da karış karış dezenfekte, köşe bucak temizlik

Kahramankazan Belediyesi’nin koronavirüs salgınına karşı başlattığı topyekûn seferberlik tüm hızıyla sürüyor. 
Kahramankazan’da karış karış dezenfekte, köşe bucak temizlik

Belediye ekipleri, bir yandan ilçeyi baştan aşağı dezenfekte ederken, diğer yandan da cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sağlık ve temizlik ekipleri çalışmalarını 7/24 esasına göre aralıksız olarak yapıyor.
Kahramankazan Belediyesi, dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlattığı seferberliği tüm yönleriyle sürdürüyor.

Salgın görülmeden başlandı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un talimatıyla harekete geçen temizlik ekipleri, koronavirüs salgını tehdidi daha Türkiye'de görülmemişken 15 Şubat'ta başlattığı dezenfekte teyakkuzunu hız kesmeden devam ediyor. Sağlık işleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda, ilçeyi tepeden tırnağa dezenfekte ediyor. Ekipler, çalışmalarını sokak sokak, cadde cadde ve mahalle mahalle sürdürüyor. Yollar, duraklar, çöp konteynerleri, pazar alanı, bankalar, kurumlar, ATM’ler, otobüs, servis, dolmuş ve taksiler başta olmak üzere tüm ortak kullanım alanları sürekli olarak dezenfekte ediliyor. Dezenfekte çalışmalarında sabunlu su ve insan sağlığına zararsız solüsyonlar kullanılıyor. Ayrıca ilçede kurulan araç dezenfekte istasyonunda talep eden vatandaşların özel araçları da dezenfekte ediliyor. 

karis-karis-dezenfekte-kose-bucak-temizlik-(1).jpg

Temizlik ihmal edilmiyor

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de, dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra cadde ve sokakları adım adım temizliyor. Arazözlerle yıkanan cadde ve sokaklar, süpürge araçlarıyla de günlük olarak süpürülüyor. Bu çalışmalar tüm ana ve ara sokaklar ile caddelerde yürütülüyor. Ekipler çalışmalarını 7/24 esasına göre aralıksız olarak yapıyor. 

Vatandaşlar memnun 

Belediyenin dezenfekte ve temizlik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmesinden memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, çalışmalardan dolayı Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve belediye ekiplerine teşekkür ediyor.

İmkânlarımızı sonuna kadar kullanacağız 

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, koronavirüs tehdidi henüz Türkiye’de görülmemişken 15 Şubat’ta ilçelerinde dezenfekte çalışmalarına başladıklarının altını çizerek, belediye olarak koronavirüse karşı açtıkları savaşı tüm hızıyla sürdürdüklerini söyledi. 7/24 esasına göre aralıksız olarak görev başında olduklarını ifade eden Oğuz, “Ekiplerimiz fedakârlıkları ve özverili çalışmalarıyla Kahramankazanımızı tepeden tırnağa dezenfekte ediyor. Hemşehrilerimizin sağlığı ve huzuru en önemli önceliğimiz. Bu konuda çok hassasız. Ekiplerimiz bu anlamda adeta seferber olmuş durumda. Dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarımızı düzenli olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bu zorlu süreç sona erene kadar, belediyemizin tüm imkânlarını hizmetkârı olduğumuz hemşehrilerimiz için sonuna kadar kullanacağız” diye konuştu.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkent’te en güzel pencere, balkon ve teras tasarım yarışması06 Mayıs 2020 Çarşamba 01:02
  • Başkan Yavaş’tan Ankaralılara destek mektubu ve maske dağıtımı06 Mayıs 2020 Çarşamba 00:10
  • Pursaklar'da Ramazan Sohbetlerinin konuğu Başkan Ertuğrul Çetin 05 Mayıs 2020 Salı 04:33
  • Keçiören Belediyesi 500 adet Isparta gülü dikti05 Mayıs 2020 Salı 03:33
  • Mamak’ta cadde ve sokaklar yıkandı05 Mayıs 2020 Salı 02:32
  • AK Gençlik Ankara’dan “Kardeşlik Sofrası”05 Mayıs 2020 Salı 01:28
  • Başkanlar Siteler esnafına maske dağıttı04 Mayıs 2020 Pazartesi 18:32
  • Yenimahalle’de “Doğru ve Sağlıklı beslenme” semineri04 Mayıs 2020 Pazartesi 05:07
  • Mamak’ta Ramazan etkinlikleri dijitale taşındı04 Mayıs 2020 Pazartesi 04:04
  • Kızılcahamam'da 1500 bazlama dağıtıldı04 Mayıs 2020 Pazartesi 02:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti