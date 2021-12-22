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Kahramankazan’da karla etkin mücadele

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, etkili olan kar yağışıyla ilçenin tüm noktalarında mücadele etti.
Kahramankazan’da karla etkin mücadele

Ekipler, kar yağışının yoğun hissedildiği ilçenin merkeze uzak ve yüksek rakımlı mahallelerinde dahi yolların kapanmasına engel olurken, buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması yaptı.

Kahramankazan Belediyesi, ilçeyi etkisine alan kar yağışı nedeniyle seferber oldu. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için özverili bir çalışma yürüttü. Ekipler, ana arterler, cadde ve sokaklar başta olmak üzere ilçenin tüm noktalarında çalıştı. Kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışmaları yapan ekipler kaldırım ve yaya yollarını da temizledi.

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Yolların kapanması engellendi

Karla mücadele ekipleri çalışmaları kapsamında ilçenin merkeze uzak ve yüksek rakımlı mahallelerinde de çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yoğun kar yağışı nedeniyle kapanma riski bulunan ana ve ara yollarda hazır bekledi.  Ekipler yağışın yoğun olarak yaşandığı yüksek rakımlı mahallelerde de kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi. Çalışmalarını sürdüren ekipler, böylece ilçenin en yüksek yerleşim birimlerinde bile ulaşımın aksamamasını sağladı. Mahalle sakinleri, belediye ekiplerine gayretli çalışmaları dolasıyla teşekkür etti. Vatandaşlar yollarının kapanmaması dolasıyla yaşadıkları mutluluğu dile getirdi. Ekipler ayrıca, vatandaşlardan gelen talepleri anında karşılamaya çalıştı. Yaşlı, hasta, engelli, hamile ve karlı alanlarda yürümekte zorlanan vatandaşların ulaşımını sağlamak için yoğun çaba sarf etti. Yollarda kalan araçların kurtarılmasına da destek veren ekipler, buralarda tuzlama çalışmaları da yaptı.

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“Eziyet değil, keyif vermesi için görev başındayız”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, vatandaşların mağdur olmaması için karla mücadele çalışmalarını yetki ayrımı gözetmeksizin ilçenin tüm noktalarında sürdüklerini belirtti. Kar yağışının eziyet değil keyif vermesi için görev başında olduklarını ifade eden Oğuz, “Kahramankazan Belediyesi olarak kar yağışı nedeniyle verdiğimiz mücadeleyi alnımızın akıyla gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Yoğun gayret göstererek özverili çalışmalarda bulunan ekiplerimizi tebrik ediyorum. Bundan sonra da çalışmalarımızı aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz” diye konuştu.

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