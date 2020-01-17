  • BIST 121.215
  • Altın 293,134
  • Dolar 5,8593
  • Euro 6,5248
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya -1 °C
»

Kahramankazan'da kızıl şahine yaşam dokunuşu 

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, yaralı halde bulunan bir kızıl şahini tedavi ederek, yaşama döndürdü. Tedavisinin ardından eski sağlığına kavuşan kızıl şahin, yaşam alanına dönmesi için doğaya salındı.
Kahramankazan'da kızıl şahine yaşam dokunuşu 

Can dostlarımıza yönelik yürüttüğü çalışmalarla adından söz ettiren Kahramankazan Belediyesi, son olarak yaralı halde bulunan bir kızıl şahini yaşama döndürdü. 

Yaralı halde bulundu

Vatandaşlar tarafından yapılan ihbarı değerlendiren Kahramankazan Belediyesi ekipleri, kızıl şahini Ahi Mahallesi civarında yaralı halde buldu. Ekipler buradaki ilk müdahalelerinin ardından, kızıl şahini Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirdi. Kanadından yaralandığı belirlenin kızıl şahin, burada veterinerler tarafından tedavi edildi. Yapılan tedavisinin ardından bir süre daha merkezde misafir edilen kızıl şahinin, kaybettiği gücünü toplaması sağlandı.  Sağlığına kavuşan kızıl şahin, daha sonra yaşam alanına dönmesi için doğaya salındı. 

kizil-sahine-yasam-dokunusu.jpg

Özgürce uçabilecek

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sokak hayvanlarına ve doğadaki yabani hayvanlara karşı her zaman duyarlı olduklarını belirterek, “Onlar bizim dünyayı ve yaşamı paylaştığımız can dostlarımız. Can dostlarımız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Ekiplerimiz kızıl şahine gerekli müdahaleleri yaparak, dostumuzun yaşama tutunmasını sağladı. Dostumuzun tekrar göklerde özgürce uçacak olması bizleri çok mutlu etti” dedi. 

Uluslararası standartlarda merkez

Kahramankazan Belediyesi’nin uluslararası standartlarda hizmet kalitesine sahip olan bir Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne sahip olduğunu ifade eden Oğuz, “Ameliyathane, yoğun bakım ünitesi ve diğer birimleriyle tam donanımlı olan merkezimizde, konusunda uzman veteriner ve uzmanlar görev yapıyor. Tüm bakım ve tedavi işlemlerinin yapıldığı polikliniklerin bulunduğu merkezimizde, kuduz ve karma başta olmak üzere tüm aşıları yapılıyor. Merkezimiz ayrıca, ilçenin coğrafi yapısı gereği yaban hayatına da katkı sunuyor. Yaralanan ya da bakıma muhtaç halde bulunan yabani hayvanlar da merkezde özenle tedavi ediliyor” diye konuştu. 
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zeynep Teyze'den Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'a ziyaret16 Ocak 2020 Perşembe 00:53
  • Keçiören'de ağaçlandırma çalışmaları sürüyor16 Ocak 2020 Perşembe 00:50
  • Gölbaşı'nda 54 mahallede 7/24 çalışma16 Ocak 2020 Perşembe 00:46
  • Büyükşehir Aile Yaşam Merkezi'nde etkinlikler devam ediyor16 Ocak 2020 Perşembe 00:40
  • Beypazarı’nda kitap günleri16 Ocak 2020 Perşembe 00:39
  • Altındağ'da gençlere karne hediyesi16 Ocak 2020 Perşembe 00:35
  • Yenimahalle Belediyesi atık yarışması düzenliyor15 Ocak 2020 Çarşamba 00:47
  • Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin hasta ziyaretleriyle güne başlıyor15 Ocak 2020 Çarşamba 00:45
  • Mamak Diriliş (Gülseren-Anayurt) Mahallesi’nde TOKİ'ler sahiplerini buldu15 Ocak 2020 Çarşamba 00:44
  • Sıfır atık projesi kapsamında Kızılcahamam'da kalemmatik tanıtımı yapıldı15 Ocak 2020 Çarşamba 00:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti