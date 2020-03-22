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Kahramankazan'da koronavirüsle mücadele sürüyor

Kahramankazan Belediyesi, Koronavirüs’e karşı açtığı savaşı sürdürüyor. Sağlık ekipleri dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. 
Kahramankazan'da koronavirüsle mücadele sürüyor

Ekipler, bu kapsamda vatandaşların yoğun olarak ve toplu şekilde bulundukları ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmalarını büyük bir titizlikle gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda bulaşıcı hastalıklara karşı özel olarak geliştirilmiş insan sağlığına zararsız solüsyonlarla kurumlar, bankalar, toplu taşıma ve servis araçları, sokaklar, parklar gibi ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor. Virüsün ortak kullanım alanlarından bulaşarak yayılma etkisini göz önünde bulunduran ekipler, buralarda düzenli aralıklarla dezenfeksiyon işlemi uyguluyor.

Vatandaşlar bilgilendiriliyor

Belediyenin bu alandaki çalışmalarından son derece memnun olduklarını belirten vatandaşlar, ilaçlama çalışmalarının aralıksız olarak sürdürülmesini istiyor. Belediye ekipleri, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, istenilen mekanları da dezenfekte ediyor. Sağlık ekipleri ayrıca sürekli olarak vatandaşları mücadele yöntemleri hakkında da bilgilendiriyor. Vatandaşlar, çalışmalar dolayısıyla Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve belediye ekiplerine teşekkür ediyor.

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Hep birlikte başaracağız 

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak Koronavirüs’e açtıkları savaşı, virüsü yenene kadar sürdüreceklerini belirterek, halk sağlığı ve huzurunun en önemli öncelikleri olduğunu bildirdi. Oğuz, “Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere devletimizin tüm kurumları gibi belediyemizde seferber olmuş durumda. Bu konuda çok hassasız. Vatandaşlarımızdan paniğe kapılmadan açıklanan tedbirlere uymalarını rica ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği üzere vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça ya da mecbur kalmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalarını rica ediyorum.
Vatandaşlarımız için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bu mücadeleyi hep bilrlikte yapacağız ve hep birlikte başaracağız” diye konuştu.
 

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