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Kahramankazan’da kötü koku ve haşerelere savaş açıldı

Kahramankazan Belediyesi, havaların ısınmaya başladığı şu günlerde haşere ve koku oluşumunun önüne geçmek için çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.
Kahramankazan’da kötü koku ve haşerelere savaş açıldı

Vatandaşların rahat etmeleri ve bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi için ilçe genelindeki çay, dere ve su birikintisi gibi larva ve kötü koku oluşumunun yaşandığı alanlar ilaçlanıyor.
Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte haşere ve kötü koku ile mücadele çalışmalarını hız verdi. 

Yoğun çalışma yürütülüyor

Ekipler bu kapsamda, rutin olarak yapılan haşere ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu doğrultuda ilçedeki Ova Çayı’nın kenarları, su birikintileri, gübrelik alanlar, dereler başta olmak üzere, sinek larvası oluşumuna müsait tüm alanlarda yoğun bir ilaçlama çalışması yürütülüyor. İlaçlama çalışmalarında insan sağlığına zararı bulunmayan ilaçlar kullanılırken, ilaçlama, profesyonel araçlar yardımıyla yapılıyor. İlaçlama çalışmalarıyla yaz günlerinde vatandaşların rahat etmeleri ve sineklerin neden olabileceği bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca buralardaki balçık yığınları da kepçeler aracılığıyla temizleniyor.

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Güzel günler için çalışıyoruz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, haşere ve kötü kokuyla mücadele çalışmalarının Şubat ayından bu yana aralıksız olarak sürdüğünü belirterek, “Bu çalışmalarımız sonucunda vatandaşlarımız yaz aylarında sineklerin ve kötü kokunun neden olduğu olumsuzlukları yaşamıyor. Böylece bulaşıcı hastalıkların da önüne geçmiş oluyoruz. İnşallah koronavirüs belasını da hep birlikte yenerek yazın keyfini hep birlikte çıkaracağız. Bu kapsamda vatandaşlarımızın ferah ve huzurlu bir yaz ayı geçirmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyor, o güzel günler için tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz” dedi.
 

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