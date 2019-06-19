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Kahramankazan'da kurulacak olan direnişin müzesinde sona yaklaşıldı

FETÖ darbe girişimi sırasında halkı, TBMM'yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16'ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan'da yapımı süren 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi’nde sona yaklaşıldı.
Kahramankazan'da kurulacak olan direnişin müzesinde sona yaklaşıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahramankazan Belediyesi işbirliği ile yapılacak olan ve 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde faaliyete girmesi planlanan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve beraberindeki heyet, müze inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Oğuz burada çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Başkan Oğuz ve yetkililer müzeye ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. 

15 Temmuz tüm yönleriyle anlatılacak

15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinin sembolü haline gelen Kahramankazan’da yapımı süren müzenin bu yıl içinde hizmete girmesi planlanıyor. 3 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip olacak müzede, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananların tüm gerçekliği ile anlatılacak. Müzede, şehit ve gazilerin eşyalarının sergilenerek anılarının yaşatılacağı interaktif uygulamalar, görsel sunumlar yer alacak.

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Modern bir yapıya sahip olacak müze, aynı zamanda bir kültür merkezini de içinde barındıracak. Yapıda kalıcı ve geçici sergi salonları ile konferans salonları, kütüphane, kafe, restoran, hediyelik eşya bölümü, sinevizyon ve çocuk atölyesi gibi bölümler de bulunacak. 

Unutmayacağız, unutturmayacağız

Başkan Oğuz, 15 Temmuz gecesi Kahramankazan'da yaşananların Türkiye ve dünya tarihine altın harflerle yazılan bir destan olduğunu belirterek, "Bu destansı mücadeleyi unutmayacağız, unutturmayacağız. Kahramankazan'daki ve Türkiye genelindeki tüm şehitlerimiz ve gazilerimizin anıları ve yaptıkları kahramanlık bu müze ile gelecek nesillere aktarılacak. Bu projenin hayata geçirilmesi için emek harcayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve emeği geçenlere Kahramankazan halkı adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.
 

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