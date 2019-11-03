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Kahramankazan'da meydanlara kilim motifi

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki dış mahallelerin yollarında kilitli parke taşı çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında mahalle meydanlarına parke taşlarından oluşan Türk kilim motifleri işleniyor.
Kahramankazan'da meydanlara kilim motifi

Kahramankazan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki dış mahallelerin (köylerin) yollarında kilitli parke taşı döşeme çalışması başlattı. Çalışmalarına ilk olarak Dutözü Mahallesi’nden başlayan ekipler, buradaki ara sokak ve yolları kilitli parke taşı ile buluşturuyor. Belediye ekipleri bu çalışmayı ilçedeki diğer dış mahallelerde de sürdürecek. Çalışmalar kapsamında ayrıca, mahalle meydanları parke taşlarından oluşan Türk kilim motifleri ile süsleniyor. Değişik renk ve figürlerden oluşan kilim motifleri mahallelere ayrı bir güzellik katıyor.

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Kültürümüzü meydanlarda yaşatacağız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Dutözü Mahallesi’nde yürütülen çalışmaları yerinde denetleyerek, ekiplerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Çalışmalar tamamlandığında dış mahallelerin daha modern ve kullanışlı yollara kavuşacağını ifade eden Oğuz, “Türk kültüründe önemli bir yeri olan kilim motiflerini de mahallelerimize işliyoruz. Böylece estetik bir görüntüyü ve kültürümüzü mahalle meydanlarımızda yaşatmış olacağız. Çalışmalarımızı vatandaşlarımızın konforu ve rahatı için tüm hızıyla sürdüreceğiz” diye konuştu. 

Mahalleli sevdi

Dutözü Mahallesi sakinleri de çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Oğuz’a ve belediye ekiplerine teşekkür etti. Mahalle sakinleri, meydana işlenen kilim motifinin kendilerini ayrıca bir mutlu ettiğini söyledi.


 

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