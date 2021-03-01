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Kahramankazan’da "modern tarım laboratuvarı" oluşturuldu

Kahramankazan Belediyesi, yoğun bir tarım ve hayvancılık potansiyeline sahip olan ilçedeki çiftçi, üretici ve öğrencilere yönelik modern tarım eğitimlerinin düzenleneceği bir meyve bahçesi oluşturdu.
Kahramankazan’da "modern tarım laboratuvarı" oluşturuldu

İlçedeki tarımsal üretimi zenginleştirmeyi hedefleyen ve ilk etapta 150 bin metrekare alan üzerine kurulan proje kapsamında yetiştirilecek meyveler ise ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak. 

Tarım ve hayvancılık alanında yaptığı çalışmalar ile çiftçi ve üreticilere yaptığı desteklemelerle dikkati çeken Kahramankazan Belediyesi, örnek bir uygulamayı daha hayata geçiriyor. 

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Her türlü meyve yetişecek 
Kahramankazan Belediyesi, bu kapsamda ilçede iklime uygun her türlü meyvenin yetiştirileceği bir meyve bahçesi kurdu. İlk etapta yaklaşık 150 bin metrekare alan üzerine oluşturulan bahçede çeşitli meyve ağaçlarının fidanları toprakla buluşturuldu. Belediye ekipleri, buraya dikilen yaklaşık 5 bin fidanın meyve veren birer ağaca dönüşmesi için yoğun çaba harcıyor. Önümüzdeki günlerde bahçeye 10 bin meyve ağacı fidanının daha dikilmesi hedefleniyor. Bahçeden elde edilecek meyveler belediye tarafından ihtiyaç sahiplerine ikram edilecek.

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Eğitimler verilecek
Kahramankazan Belediyesi, ilerleyen süreçte daha da büyütmeyi hedeflediği meyve bahçesinde ilçede modern tarımın geliştirilmesine katkı sunacak eğitimler de düzenleyecek. Bu kapsamda ilçedeki çiftçi ve üreticiler ile öğrencilere bu alanda eğitim ve kurslar düzenlenecek. Bir “modern tarım laboratuvarı” olarak da hizmet verecek olan bahçede, budama, aşılama ve meyve yetiştiriciliği başta olmak üzere çeşitli kurs ve eğitimler gerçekleştirilecek. Böylece bu alan hem bir uygulama sahası olma özelliğini taşırken, buradan elde edilecek meyveler de ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmüş olacak.

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Üretimdeki zenginlik artacak
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, pandemi süreciyle birlikte özellikle tarım ve hayvancılığın öneminin bir kez daha tüm dünyada kendini hissettirdiğini belirterek, oluşturdukları bu bahçe ile ilçelerinde tarımsal üretime önemli katkılan sunmayı hedeflediklerini söyledi. Hem uygulama sahası hem de bir üretim alanı olarak kullanılacak bahçe ile önemli kazanımlar elde edileceğini ifade eden Oğuz, “Böylelikle hem modern tarım teknikleri ilçemizdeki çiftçi ve üreticilerimize anlatılacak hem de buradan elde edilecek meyvelerimizi ihtiyaç sahiplerimize dağıtmış olacağız. Bu uygulama ile ilçemizde meyve üretimi alanındaki zenginliği de artırmış olacağız. Kahramankazan Belediyesi olarak, her zaman yanlarında olduğumuz çiftçi ve üreticilerimize yönelik desteklemelerimizi ve bu alandaki uygulamalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.     

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