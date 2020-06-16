Kahramankazan'da okullar dezenfekte edilerek temizlendi

Kahramankazan Belediyesi, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde, ilçe genelinde sınavın yapılacağı tüm okulları dezenfekte ederek temizliyor.

Kahramankazan Belediyesi Başkanı Serhat Oğuz, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dileyerek, “Ekiplerimiz sınav öncesinde öğrencilerimiz için tüm okullarımızı temizliyor. Öğrencilerimizin hijyenik bir ortamda sınava girmesi için var gücüyle çalışıyor” dedi.

Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yürüttüğü dezenfekte ve temizlik çalışmalarını normalleşme sürecinde de aralıksız olarak sürdürüyor.

Tepeden tırnağa temizleniyor

Ekipler bu kapsamda, 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde, ilçe genelinde sınavın yapılacağı tüm okullarda dezenfekte ve temizlik çalışması başlattı. Ekipler çalışmaları doğrultusunda okulları ayrıntılı olarak dezenfekte ediyor. Dezenfekte çalışmalarının yanı sıra temizlik çalışmaları da yürütülüyor. Okulların bahçeleri, giriş ve sınıf kapıları, kapı kolları, sıra ve sandalyeler, tuvaletler başta olmak üzere ayrıntılı bir dezenfekte ve temizlik çalışması yapılıyor. Yapılan çalışmaların ardından sınıflar ve okul binaları kapatılarak öğrenciler için hazır hale getiriliyor.

Her şey öğrencilerimiz için

Kahramankazan Belediyesi Başkanı Serhat Oğuz, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dileyerek, “Koronavirüs salgınıyla mücadelemiz doğrultusunda yürüttüğümüz dezenfekte ve temizlik çalışmalarınız normalleşme sürecinde de aralıksız olarak gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda cadde ve sokaklarımız, ortak kullanım alanlarımız, park ve bahçelerimiz başta olmak üzere ilçemizin baştan aşağı dezenfekte ediyoruz. Bu cumartesi günü yapılacak LGS öncesinde de sınavın yapılacağı okullarımızı dezenfekte ederek temizliyoruz. Öğrencilerimizin hijyenik bir ortamda sınava girmesi için var gücüyle çalışıyoruz. Her şey öğrencilerimiz için” diye konuştu.

