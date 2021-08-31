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Kahramankazan’da okullar eğitim öğretime hazırlanıyor

Kahramankazan Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ilçe genelindeki okullarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Kapsamlı çalışma yürüten ekipler, okulları öğrenci ve öğretmenler için hazır hale getiriyor. 
Kahramankazan’da okullar eğitim öğretime hazırlanıyor

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yürüttüğü dezenfekte ve temizlik çalışmalarına ilçedeki tüm noktalarda aralıksız olarak devam eden Kahramankazan Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okulları da unutmadı. Belediye ekipleri ilçedeki okullarda başlattığı dezenfekte ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler çalışmaları doğrultusunda yüz yüze eğitime başlanacak okulları ayrıntılı olarak dezenfekte ediyor. Okullarda ayrıca, dezenfekte çalışmalarının yanı sıra temizlik çalışmaları da yürütülüyor. Okulların bahçeleri, giriş ve sınıf kapıları, kapı kolları, koridorlar, ortak kullanım alanları, sıra ve sandalyeler, tuvaletler başta olmak üzere ayrıntılı bir dezenfekte ve temizlik çalışması yapılıyor. Yapılan bu kapsamlı çalışmaların ardından sınıflar ve okullar, öğrenci ve öğretmenler için hazır hale getiriliyor. Belediye ayrıca, ilçedeki tüm okullara el dezenfekte üniteleri de yerleştirecek. Okulların girişlerine yerleştirilecek üniteler de eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenci ve öğretmenler için hijyenik bir ortam sağlayacak. Ünitelerdeki dezenfektan belediye ekipleri tarafından sürekli olarak yenilenecek.

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Eksik ve ihtiyaçlar unutulmuyor

Kahramankazan Belediyesi öte yandan ilçedeki okulların tüm eksik ve ihtiyaçlarını da tamamlıyor. Bu kapsamda okullardan gelen tüm talepler karşılanıyor. Okulların boya, dış cephe tamiratı, sınıf ve öğretmenler odası yenileme, bahçe duvarlarının boyanması gibi işleri yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yapılıyor.

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Öğrencilerimiz önceliğimiz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, koronavirüse karşı açtıkları savaşı tüm hızıyla sürdürdüklerini söyledi. 7/24 esasına göre aralıksız olarak görev başında olduklarını ifade eden Oğuz, “Ekiplerimiz fedakârlıkları ve özverili çalışmalarıyla Kahramankazanımızı tepeden tırnağa dezenfekte ediyor. Bu kapsamda yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarımızı da dezenfekte ederek, temizliyoruz. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlıklı ve pırıl pırıl ortamlarda derslerini yapmaları en önemli önceliğimiz. Bu konuda çok hassasız. Okullarımızda dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarımızı düzenli olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bu zorlu süreç sona erene kadar, belediyemizin tüm imkânlarını hizmetkârı olduğumuz Kahramankazan için sonuna kadar kullanacağız” diye konuştu.
 

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