Kahramankazan'da “Orta Doğu'da Yeni Dengeler ve Barış Pınarı Harekâtı” konuşuldu

Kahramankazan Belediyesi ve Medeniyet Derneği iş birliğiyle düzenlenen “Orta Doğu'da Yeni Dengeler ve Barış Pınarı Harekâtı” programında, akademisyenler ve gazeteciler tarafından bölgede yaşanan gelişmeler ve Türkiye’nin bölgedeki rolü konuşuldu.

Kahramankazan Belediyesi ve Medeniyet Derneği iş birliğiyle “Orta Doğu'da Yeni Dengeler ve Barış Pınarı Harekâtı” programı düzenlendi. Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Medeniyet Derneği Genel Başkanı Ali Öztürk ve Derneğin Ankara Temsilcisi Ömer Nasuh Doğan ile çok sayıda akademisyen, öğrenci ve davetli katıldı. Programda Prof. Dr. Kudret Bülbül, Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Dr. Mehmet Güllüoğlu, Prof. Dr. Mehmet Şahin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Gazeteci Metin Mutanoğlu, Dr. Turan Kışlakçı’nın konuşmacı olarak katıldığı panel düzenlendi.

"Türkiye, oyun kurucu devlet"

Kurtulmuş, programın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, insanlık tarihinin en önemli gelişmelerinin yaşandığı coğrafyada bulunduğunu belirterek, oryantalistlerin "Orta Doğu" dediği bu bölgeye tarihçilerin ise "bereketli hilal" adını verdiğini aktardı. Bu bölgede söz sahibi olanların bir şekilde dünya siyaseti üzerinde etkili olmayı başardığını anlatan Kurtulmuş, dün de bugün de birçok siyasi mücadelenin Orta Doğu coğrafyasında yaşanmasının tesadüf olmadığını söyledi. Bu topraklarda yaşamanın önemli bir bedeli bulunduğuna ve türlü sınamalardan geçmenin kaçınılmazlığına vurgu yapan Kurtulmuş, bugün Orta Doğu'nun adeta kanlı bir satranç tahtasında dönmesinde yığınla sebep olduğunu bildirdi. Orta Doğu'daki gelişmeleri bu fikirler çerçevesinde anlamak zorunda olduklarını anlatan Kurtulmuş, “Bugün değişen Orta Doğu şartları içerisinde iki önemli bölgesel gücün ortaya çıktığını ifade etmek isterim. Bunlardan birisi Türkiye'dir. Türkiye bu gelişen dengelerde güçlü bir şekilde ortaya çıkmaktadır, bu dengeleri etkileyebilecek bir bölgesel aktör olarak dünyanın her yerinde görüşlerini dile getirmektedir. Türkiye, bu dengeler içerisinde önemli bir oyun kurucu devlet haline gelmiştir. Orta Doğu yeni bir güç merkezi olarak Türkiye ile aynı zamanda Türkiye'nin etki alanıyla da karşılaşmaktadır. İşte Barış Pınarı dolayısıyla ortaya çıkan etki alanı bunlardan birisidir” diye konuştu.

“Destek vermeye devam edeceğiz”

Başkan Oğuz da, belediye olarak asli görevlerinin yanı sıra, Türkiye’nin yaşadığı bu kritik süreçte böylesine anlamlı bir programa katkı vermekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Bundan sonra da böylesine önemli programlara destek vermeyi sürdüreceklerini ifade eden Oğuz, programın hazırlanmasında emeği geçenlere ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Kurtulmuş’tan Oğuz’a plaket

Numan Kurtulmuş, programa katkılarından dolayı Başkan Oğuz’a plaket taktim etti. Ayrıca programın ardından katılımcılara sertifika verildi.

