Kahramankazan’da peynir ekmek festivali

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ankara’da yaşayan Elazığlı hemşehrilerini ilçelerinde ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Başkent’te yaşayan Elazığlılar, Kahramankazan’da düzenlenen Peynirli Ekmek Festivali’nde bir araya geldi. Kahramankazan Belediyesi Piknik Alanı’nda gerçekleştirilen festivale, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Anayasa Mahkemesi Üyesi Recai Akyel, Kaymakam Engin Aksakal ve Ankara Elazığlılar Kültür Derneği Başkanı Mehmet Ergün ile vatandaşlar katıldı. Festival kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler gün boyu sürdü. Festivalde, Elazığ yöresine ait türküler seslendirilip, halk oyunları oynandı. Ayrıca çocuklara yönelik çeşitli oyunlar gerçekleştirildi. Kurulan taş fırında gün boyunca Elazığ'ın meşhur peynirli ekmeği pişirilerek vatandaşlara ikram edildi.

Farklılıklar zenginliğimiz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, oldukça zengin bir kültüre sahip olan Elazığ’ın böylesine anlamlı bir festivalinin ilçelerinde düzenlenmesinden dolayı oldukça mutlu olduklarını söyledi. Oğuz, “Bu anlamlı festival bir kez daha göstermiştir ki, ülkemizin tüm farklılıkları, zenginliğimizin bir yansıması. Kahramnankazan Belediyesi olarak, ilçemizde ve Ankara’da yaşayan tüm hemşehri gruplarının her zaman yanındayız” dedi.

Dernek Başkanı Ergün de, festivalin düzenlenmesinde kendilerine verdikleri desteklerden ve ev sahipliğinden dolayı Başkan Oğuz’a teşekkür ettiklerini kaydetti.