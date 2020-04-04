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Kahramankazan'da Psikolojik Destek ve Danışma Hattı

Kahramankazan Belediyesi, Psikolojik Destek ve Danışma Hattı kurdu. İhtiyaç duyan vatandaşlar hattı aramaları halinde psikologlardan uzman desteği alabiliyor.  
Kahramankazan'da Psikolojik Destek ve Danışma Hattı

Belediye bu kapsamda çağrılara uyarak bu süreci evlerinde geçiren vatandaşların ihtiyaç duymaları halinde telefonla arayabilecekleri Psikolojik Destek ve Danışma Hattı kurdu. Hafta içi her gün 08.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verecek hatta 0312 814 53 00 / 1382 ve 0530 548 38 92 numaralı telefonlar üzerinden ulaşılabilecek. Hattı arayan vatandaşlar pandemi sonucu oluşan sendromlar, sosyal izolasyon ve stres kaynaklı sorunlarla ilgili destek alabilecekler. Hat ile kişisel izolasyona uyarak evlerinden çıkmayan vatandaşların kaygı düzeylerini dengelemek, bilgi kirliliği kaynaklı endişelerini gidermek ve psikolojilerini güçlü tutmalarını sağlamak amaçlanıyor. Hattı arayan vatandaşlara belediyenin uzman psikologları destek veriyor.

Vatandaşımızın yanındayız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bu zorlu süreci evlerinde geçiren vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirterek, “Evlerinde olan vatandaşlarımıza ihtiyaç duymaları halinde online psikolojik destek hizmeti sunmak için bu hattın hayata geçirdik. Hattı arayan vatandaşlarımıza psikolog arkadaşlarımız yardım ediyor. 
Psikologlarımız size bir telefon kadar yakın” diye konuştu.
 

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